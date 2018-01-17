避开“黑榜”产品　染发要注意的还有这些

染发产品又一次引起人们的安全担忧。近日，国家食药监总局公布了《关于35批次染发类化妆品不合格的通告》，17家企业代理（生产）的35批次染发类化妆品被认定为不合格，而回顾此前，染发产品被检出禁用有毒物质间苯二胺的消息也时有曝光。实际使用中，染发产品导致过敏的情况也十分常见，不由让想要染发的消费者疑惑：染发真的这么有风险吗？能不能做到放心染发呢?

多款染发产品

被检出含包装未标注成分

在此次国家食药监总局公布的《关于35批次染发类化妆品不合格的通告》中的17家企业代理（生产）的35批次不合格的染发类化妆品中，集中暴露出染发剂产品“表里不一”的现状，也就是实际检出成分与产品批件注册的配方或标签标识标注的成分不符。

值得关注的是，此次不合格产品中涉及到不少北京的染发剂品牌。北京润生堂化妆品研发有限公司生产的珍草堂金豆杉清水黑发啫喱（天然黑），检出了苯基甲基吡唑啉酮，但在其包装标签上并未标注此成分。北京润生堂化妆品研发有限公司生产的绯诗系列染发产品多款存在检出o-氨基苯酚、苯基甲基吡唑啉酮等标签并未标注的成分。

此外，此次不合格名单中，也不乏章华、迪彩等比较知名的染发剂品牌。其中，浙江章华保健美发实业有限公司生产的章华护染焗油2.0、章华一抹黑焗油N、天峰染发焗油6.4（栗粽色）等10款产品，除一款产品被企业确认为假冒产品外，均存在实际检出成分与标签标识不符的情况。

据了解，《化妆品行政许可申报受理规定》，化妆品配方或可能涉及化妆品安全性的更改，应当按照新产品重新申报。化妆品生产企业如果擅自变更产品配方，有可能达不到预期染发效果或引起皮肤过敏，此举已违反《化妆品卫生监督条例》《化妆品标识管理规定》等相关法规的规定。

针对这35批次登上“黑榜”的染发产品，国家食药监总局要求所有化妆品经营企业对上述产品一律停止销售；相关省（市）食药监局核实后，依法督促相关生产企业对已上市销售相关产品及时采取召回等措施，立案调查，依法严肃处理，并及时公开相关信息。

过敏是染发产品最常见风险

如今，染发产品的使用非常普遍，染发产品的安全性是大家关注的焦点。很多人担心，经常使用染发剂会致癌或者导致过敏。47岁女教师因为染发剂导致过敏死亡，南京一女孩因染发患上血液病之类的消息甚至让一部分人对染发剂敬而远之。

日常使用中，染发剂最常见的危害是过敏反应。首都医科大学附属北京朝阳医院皮肤科主治医师彭世光表示，染发剂最常导致的是接触性皮炎，属于常见病例，差不多每个大夫一个月都会遇到一个。北京中医药大学东直门医院皮肤科副主任医师袁玲玲同样反映，这类过敏病例不算少，“一个月会有一两例。”

彭世光介绍，一般而言，染发剂导致的接触性皮炎症状并不严重，通常会在头皮、发际线等位置产生红斑，严重的会有水泡、渗出以及继发性细菌感染。瘙痒、红肿等也都属于接触性皮炎症状，有的患者的红肿可能十分严重。有人染发后洗澡，可能也会导致以上身为主的系统性接触性皮炎。袁玲玲表示，严重过敏的病例有可能肿胀得面目全非，她还接触过一个因染发导致休克的病例。她强调，过敏分为速发型和迟发型，大部分人要在12小时以上才会出现症状，有的人可能一天甚至几天以后才会发作。

苯二胺是染发剂主要致敏物

染发产品为何会导致过敏呢？

彭世光解释，只要是化学产品都有可能致敏，染发剂导致的过敏通常跟使用量没太大关系，而是与人的体质差异有关。“同样的染发剂，可能这个人会过敏，另一个人就不过敏。也可能用这个牌子的某个产品过敏，用另一个产品就不过敏。”

对于染发剂的致敏原因，袁玲玲指出“染发剂含有对苯二胺物质，属于强烈的致敏物质”。据了解，对苯二胺是染发剂中的中间剂，通过与头发蛋白、氧化剂与耦合剂作用，使合成的有色染料分子附着在头发上，使头发着色，效果相对较好。

我国《化妆品安全技术规范》对染发剂有着严格的限制，仅收入了75项准用染发剂，而且强制使用含苯二胺类的染发产品在标签上必须标明“含苯二胺类”字样。此外，《规范》还明确要求染发类化妆品进行警示，在产品标签上均需注“染发剂可能引起严重过敏反应”的警示语。

对于目前市面上比较受欢迎的一些植物类染发产品，袁玲玲也表示，不含氨的植物类产品，同样存在过敏可能。

■友情提醒

如何避免染发过敏

如果染发过敏了怎么办？袁玲玲表示，症状比较轻的可以使用抗过敏药物来治疗，比较严重的需要入院治疗。

至于如何选择染发剂，袁玲玲建议，选择正规渠道的大牌子，品质相对更有保障。在使用染发产品之前，都要做过敏测试。将染发剂涂在手腕内侧或耳朵后侧，观察48小时，如果没有过敏反应就可以使用。染发之后，可以用含碱性的洗发液清洗，把多余的染发剂洗掉。

彭世光强调，要尽量避免再次接触导致过敏的物质，如果用过某个牌子的染发剂发生了过敏，那以后就不要用了，干脆换一个牌子。

北京晨报记者 孔瑶瑶 李严