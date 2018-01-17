天冷“打边炉” 你绝对没想到 可根据体质来选择

受访专家/广州市中医医院治未病中心副主任 陈群雄

小寒之后，广州开始降温！这样又湿又冷的天气，大家有没有想吃火锅？广州是一个包容性很强的城市，泰式咖喱火锅、麻辣火锅、粤式打边炉、潮式卤味锅……各式各类的火锅味道各不相同。广州市中医医院治未病中心主任陈群雄介绍，吃火锅除了根据自己的喜好选择之外，还应该根据自己的体质选择火锅。

不同火锅，适合的体质人群不同

海鲜火锅

适合：阴虚体质

许多“胃寒阳虚”的人群都有这样的体验：吃完海鲜后会腹痛，“拉肚子”。陈群雄解释，因为海鲜没煮熟，会导致病菌存在；兼其性味寒凉，又属于高蛋白，不大好消化，均容易引起腹痛、腹泻。反之“瘦人多火，肥人多痰多寒”。瘦人、阴虚的人吃最合适，既补益又恰好能滋阴。

他提醒，如果起床有疲劳感，浑身不爽、舌苔白厚有齿痕、大便烂等，说明体内有湿邪，吃了海鲜只会加重湿气，故湿气重的人就不适合吃海鲜火锅。

羊肉火锅

适合：阳虚体质、血虚体质

羊肉性偏温，具温补阳气，滋养阴血的功效，适合冻手冻脚，关节冷痛，体质虚寒及痛经人群。所以，冬季吃羊肉火锅非常适合。再配上麻油或芝麻酱，可降温和祛火。

他建议，锅底最好能搭配一些性质寒凉的食材，比如油麦菜、菠菜、生菜、萝卜、豆腐、娃娃菜、马蹄、海带等，这些寒凉的食材可加以中和其热性。体质虚者，则可以搭配如茼蒿、香菜、小白菜、魔芋、金针菇、土豆等平温食材。

打鸡煲

适合：脾胃虚弱，体虚多病

广州西关的炭炉鸡煲，一入冬就卖断市。或者清水打个鸡窝，水开后放入靓鸡（鸡重不宜超两斤），翻腾5-10分钟，熟了即可。中医认为，鸡肉味甘，性微温；入脾、胃经。能温中补脾，益气养血，补肾益精。主治脾胃阳气虚弱，疲乏无力，肾精不足，腰酸膝软等症。因此，适合脾胃虚弱及体虚多病者。

陈群雄提醒，如有高血压、高血脂等“三高”人群，可选择去鸡皮，过热水（飞水），再伴青菜煮吃。

菇菌素锅

适合：痰湿质，湿热质

菇菌素类火锅，一直标榜吃出健康。汤的味道清鲜，没肉腻感。适合平素营养过剩，肥胖高脂人群，但因为其嘌呤较高，故有高尿酸血症不适宜喝其久煮的菌汤，为了味道更丰富，可用鸡汤底。他指出，对菌类过敏者、痛风、慢性胃炎患者忌食。

“打边炉”，应该注意这几点

陈群雄提醒，天冷“打边炉”虽然受人欢迎，但食时要注意以下几点——

某些疾病人群不可过频“打火锅”。如痛风（高尿酸血症）、口腔溃疡、胃肠功能紊乱，高血压病、高血脂患者只可浅尝，不可过频“打火锅”。

火锅汤不要喝。火锅汤内往往含有大量的嘌呤，尽量少喝，或在火锅开涮的半个小时内喝较好。

多点素食。吃火锅时，多吃素食为主，如新鲜蔬菜和水果。而海鲜、蘑菇、牛羊肉等嘌呤含量特别高。

吃完火锅后要多补充水分。以免因为胃肠积滞积热带来身体的不适。

吃火锅可不是越烫越好。过热的食物对口腔黏膜、食道有害，黏膜组织的长期损害可导致癌变。

吃火锅时空气要流通。若用炭炉烧火锅，一定要打开窗户，或开空调抽风抽湿。因为室内缺氧，会产生大量的一氧化碳，容易使人中毒。