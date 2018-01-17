重构医疗生态不能止于某个点

到2017年底，前4批试点城市公立医院百元医疗收入（不含药品收入）中消耗的卫生材料降到20元以下。也就是说2017年公立医院耗占比要在20%以下。除了山东，在四川、贵州等地，都有医用手术耗材被限用的类似消息。一场全国范围内限用医用手术耗材的风暴在2017年底席卷而来，成为多数医生口中的“首次耗材风暴”。（1月2日《新京报》）

年底岁末，多地公立医院被传医用手术耗材被限用，直接导致许多患者不能按期手术，影响到了治疗。虽然治理医疗耗材滥用，减轻患者负担，减少医保支出，不乏良好初衷，但是影响了医疗秩序，显然不是善治之举。事实上，医疗耗材滥用，价格高是治理的重点，但并不是说所有价格高的都可以视为不合理而一刀切，毕竟医疗耗材的选用，与医疗技术与服务密切相关。

事实上，医疗耗材高值除了耗材技术价值高低之别外，主要的问题是价格虚高，与医疗中的高价药如出一辙，存在购销使用中的不正当利益链条，而且与药品选用不同，耗材的选用还涉及到治疗技术的选择、影响到手术的质量，单纯在使用上设限并不是良策。同时，医疗耗材滥用根子还是在“以药养医”的模式，与药品一样，医院通过耗材差价实现营利。正因如此，受到种种利益的掣肘，公立医院及医生并无意愿治理医疗耗材滥用，行政压力下的医院一方的治理，不可避免发生行为的畸变，甚至出现绑架患者利益抵制控费的管理。医疗耗材滥用和价格虚高，治理的重点其实在医院之外，通过市场的手段、改革的手段，以问题为导向实施精准治理。

首先应严控耗材价格虚高，有必要建立严格的准入制度，如类似于药品谈判制度，有序扩大医保报销耗材目录，挤掉耗材供应中的水分，斩断利益链条。其次，应建立医疗耗材使用的技术规程，细化各类医疗对耗材选用的范畴、目录及判定标准，合理限制医疗对耗材选用的权利。第三，在防范与控制上应推进医政与医保的联动，加强对医院医疗过程中耗材使用的日常监督，而不能通过“控费”一控了之，真正管细管实。此外，须持续推动公立医院改革的重要方面，在给医院不当收入做“减法”的同时，必要的补血要跟上，如像药品一样，耗材亦实行“零差价”，公共财政应当给予适应补贴，并与耗材控制的实效挂钩，手术技术服务价格也应有所增长。总之，只有通过利益重构，才可能为营造健康的医疗生态创造条件。