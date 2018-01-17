女性大腿骨痛 或是髋关节发育不良作祟

受访专家/广州中医药大学第一附属医院三骨科（关节专科）主任医师、医学博士 陈镇秋

这几年很流行微信晒步数，为了改善自己失眠等亚健康问题，42岁的李女士也加入了“日行万步”大军，并常居朋友圈榜首。一段时间后，她发觉自己的大腿骨经常痛，到医院一检查才知道自己的腿痛是因为“发育性髋关节发育不良”导致。一打听身边的人，她才发现有这一问题的人还不少。李女士有疑问，既然是关节发育不良，自己年轻时为何没有症状？以后是不是再不能运动了？将来是不是逃不掉要做关节置换手术的命运？广州中医药大学第一附属医院三骨科（关节专科）主任医师陈镇秋针对这些很多患者关心的问题进行了解答。

A 40%—60%到中年出现髋关节痛

据陈镇秋介绍，在门诊经常会有一些中青年女性患者因为髋部不适（老百姓会俗称为“大腿骨疼痛”）就诊，其中有部分可能是髋关节发育不良所导致。髋关节发育不良是指髋臼未能得到良好发育对股骨头包容与覆盖不足而形成的一种髋部发育性疾病。髋关节发育不良是骨科的常见疾病，发病率为1%—10%，多见于女性（男女比例为1：5）。

由于髋臼对股骨头的包容和覆盖不足，会使髋关节负重面积减小，单位面积上的压力明显增高，逐步引起关节软骨与髋臼盂唇损伤，最终导致髋关节骨关节炎的发生，出现髋关节疼痛以及活动受限。很多人早期并没有症状，流行病学研究表明有40%—60%的髋臼发育不良在中年出现髋关节痛。

B 疼痛在劳累后加重 休息后缓解

许多患者会问，既然是发育不良问题，为何年轻时没有任何不适？陈镇秋解答，髋臼发育不良的患者中有小部分程度较严重的，可能在青少年期就发病，比如说运动量过大后就会出现疼痛，但是大部分患者年轻时由于发育不良程度较轻，软骨损伤不明显，而没有表现出不舒服。随着年龄的增长，损伤日积月累，就会逐渐出现髋关节酸胀痛等不适。有部分女性是生完孩子后出现明显不适，这是由于孕期负重增大而诱发；有部分人是到中年后才开始出现疼痛。也有少部分人可以终生不发病。

最初的不适主要表现是髋部或大腿容易劳累，出现酸胀不适，继之逐渐出现疼痛，劳累时明显。这种症状常常发生在长距离行走等活动后。其中，有部分患者还会出现轻度关节活动障碍。经休息可改善，劳累会引起症状反复发作。因此容易被患者忽视。随着病情的不断加重到后期，患者休息后疼痛也不能缓解，甚至会影响夜间睡眠，可惜的是大多数人往往到这种程度才去医院看病。

陈镇秋介绍，髋关节发育不良的诊断其实并不难，普通双侧髋关节X线片即可诊断。

C 避免爬山 下蹲等负重

髋关节发育不良引起的软骨磨损，如果发现得较早，药物治疗有一定效果。如果没有得到早期诊断和治疗，后期多数需关节置换。人工关节置换作为终末治疗方法，主要问题是人工关节有一定的使用年限，对于一些年轻患者来说将来要面对第二次甚至更多次的关节置换手术的问题。所以，陈镇秋建议，病人如早期诊断可以进行髋臼周围截骨手术来保留自身骨头，手术目的是增加髋臼对股骨头的覆盖从而减少关节软骨所承受的剪力，预防髋关节骨关节炎的发生，推迟或者避免人工关节置换。髋臼周围截骨术是目前世界治疗中青年髋关节发育不良最好的技术。

诊断为髋关节发育不良的患者会很担心自己以后是否还可以锻炼身体问题？陈镇秋介绍，髋关节发育不良患者并非不能运动，如果没有适当运动，体重增加反而会增加髋关节的负担，建议患者可以参与游泳、踩自行车、散步等运动，但是爬山、走楼梯、下蹲等对关节负荷较重的运动尽量避免。