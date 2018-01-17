让中医药在新时代焕发新光彩

1月15日，2018年全国中医药工作会议在京召开。国家卫生计生委主任李斌出席会议并发表讲话。国家卫生计生委副主任、国家中医药管理局局长王国强作工作报告。

会上，李斌充分肯定了5年来中医药工作的成绩，要求把握中医药振兴发展大好机遇，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入发掘中医药宝库，彰显文化自信；坚持中西医并重，在深化医改中发挥中医药优势；传承创新发展中医药，推动中医药现代化；建立健全中医药法规，建立健全中医药发展的政策举措，建立健全中医药管理体系，建立健全适合中医药发展的评价体系和标准体系，推动中医药高质量发展，使这一民族优秀瑰宝在新时代焕发新光彩。

王国强强调，要深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神，以坚持中西医并重、传承发展中医药事业为统领，贯彻实施好中医药法和中医药发展战略规划纲要，推进深化中医药改革、中医药发展方式转变、中医药治理体系和治理能力现代化，提高发展质量和效益、服务能力和水平，扎实做好2018年中医药工作。