腰腿痛总不好，或是病根找错了

受访专家/中山大学附属第一医院康复医学科主任、教授 王楚怀

很多老年人都有腰腿痛的问题，如果按常规治疗效果不好，或许是病根找错了。

医生发现腰痛病根在脚

67岁的张先生近半年饱受腰痛困扰，他先是自己买活络油、频谱仪等产品自己在家治疗，效果不好去到医院，被诊断是“脊柱退行性病变”。接着开始接受牵引等传统理疗，病情有所改善但效果不明显。后来他又慕名找到中山大学附属第一医院康复医学科主任、教授王楚怀。他一走进诊室，王主任就注意他的步态不良，详细检查了他的脚和整个下肢骨骼、肌肉。

结果他的病根真的出在脚上。原来他几年前扭伤过一侧脚踝，那侧走路时便不敢用力，长时间得不到治疗，逐渐出现了力学不平衡，这种不对称会导致肌肉劳损，关节、软组织过度磨损等，进而带来各种疼痛问题。全身的骨骼就像垒成高高的积木，脚就是基石，要是最底部的积木发生了变形，上面的积木连锁反应，自然会相应跟着出问题。张先生的腰痛就是这么来的。

王楚怀介绍，传统的康复治疗通常只针对腰腿痛局部进行一般的治疗，而真正引发的“元凶”可能就被漏掉了。这就好比盲目扫射机关枪一样，浪费了很多子弹，效果未必好。精准康复则是在大量临床研究的指导下，准确检测评估，明确病根，也就是找准靶点，有针对性的治疗，治疗效果会事半功倍，还能减轻患者的经济负担。

康复治疗介入时机很重要

现在一直提倡疾病要早发现、早治疗，但是对于康复治疗，什么方法合适在什么时候介入是很讲究的。王楚怀介绍，精准康复还有一层含义，就是准确把握康复介入时机，并非都是越早越好。他举例说，比如患者疼痛的部位仍处于急性炎症期，那么首先要消炎止痛，等炎症得到控制后才能进行力学治疗及运动治疗，太早进行这类治疗反而可能加重病情。

康复手段也要个体化定制

在很多人的印象中，腰腿痛的康复不外乎牵引、红外线照射、推拿等。王楚怀介绍，其实现在康复医学的发展日新月异，比如说有关节整复松动、软组织的松解、神经肌肉反馈训练、呼吸核心训练、功能重建训练等现代康复治疗。对于脊椎排列不良，可以用整脊设备脉冲枪来进行脊椎调整；对于椎间盘高压、突出，可用非手术脊椎减压系统进行减压，对于下肢及足踝力学异常，可用矫形鞋垫进行纠正。

精准康复关键是针对患者具体病情给予个性化定制治疗方案，选择准确的康复手段及合适的介入时机。张先生后来接受了足踝矫形与力学调整治疗，去除了导致腰痛的病理因素，腰痛逐步就消失了。