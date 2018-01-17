北京市跨省结算医院增至683家

记者日前从人力资源和社会保障部获悉，全国跨省异地就医住院医疗费用直接结算定点医疗机构增至8499家，其中本市有683家定点医疗机构已与国家异地就医结算系统对接，其中包括101家三级医院和不少社区、乡镇卫生服务中心。

人社部相关负责人表示，目前全国所有省份和统筹地区已全部接入国家异地就医结算系统并联网运行，覆盖全部参加基本医保和新农合的人员。人社部联合财政部下发《规范跨省异地就医住院费用直接结算有关事项的通知》，要求加快扩大基层定点医疗机构覆盖范围，今年2月底前，要确保每个县区至少有1家跨省异地就医定点医疗机构。鼓励有条件的省份，采取有效措施，推进异地就医需求人员多的乡镇的医疗机构接入。

两部要求规范备案有效期限，备案有效期内办理入院手续的，无论本次出院日期是否超出备案有效期，均属于有效备案，同时鼓励各地积极探索针对不同人群制定不同的备案有效期。因各地就医目录有差异，直接结算与回参保地报销可能存在待遇差。人社部要求，要严格跨省异地就医退费管理，在跨省定点医疗机构出院时完成直接结算的，不允许因待遇差等原因给参保人办理退费。（记者 王天淇）