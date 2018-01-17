老人输液，每分钟别超40滴

静脉滴注是临床治疗的重要给药途径之一，具有起效快、生物利用度高等优点。但很多人为了求快，常会忽视滴注的速度。速度不当，会导致输液反应，引发药物不良反应，轻则导致停药，延误治疗，重则导致患者病情加重，危及生命。一般情况下，1毫升溶液相当于15滴，成年人的滴注速度在40~60滴/分，老年人每分钟不能超过40滴，儿童还要更慢些，在20~40滴/分。

滴注速度不当包括过快和过慢两种。速度过快，可导致胃肠道反应和血栓性静脉炎等不良反应；速度过慢，会使药物的血药浓度低于应有的治疗浓度，达不到应有疗效，而且滴注时间过长，影响药液的稳定性，增加药物降解及致敏机会。

不同的药物，滴注速度有所不同。现将常见药物的滴注方法分类如下：

1.抗菌药物：氟喹诺酮类药物，如左氧氟沙星等，滴注速度过快会引起静脉炎和中枢系统反应，一般滴注时间为每100毫升不得少于60分钟，每250毫升不得少于2小时，每500毫升不得少于3小时。糖肽类抗菌药物，如万古霉素，快速滴注可发生“红人综合征”，表现为后颈部、上肢及上身出现皮肤潮红、红斑或荨麻疹。正确做法是，在以至少100毫升溶媒进行稀释溶解后，静脉滴注时间应在60分钟以上。

2. 氯化钾：注射过量或滴注速度过快可引起血管局部刺激和高钾血症，出现疲乏、手足口唇麻木、不明原因的焦虑、意识模糊、呼吸困难、心律减慢、心律失常甚至心脏停搏。静脉补钾时钾浓度不超过3.4克/升，补钾速度不超过0.75克/小时。

3.抗肿瘤药物：这类药物一般毒性比较大，对血管的刺激性比较强，短时间内大量药物进入体内，易出现恶心、呕吐、头痛、皮疹等不良反应，一般要求滴速要慢。

4.氨基酸、脂肪乳类药物：各种氨基酸、脂肪乳属高渗性药品，若滴注速度过快，可导致人体细胞脱水、细胞间液减少，引起如恶心、呕吐、寒颤、高热、胸痛及皮疹等不良反应。

5.有机硝酸类药物：这类药物滴速过快易引起搏动性头痛、眩晕、颜面潮红、血压下降等，严重者可致颅内压增高、心动过速、抽搐、呼吸困难、循环衰竭，甚至引起死亡。使用这类药物前先测患者血压，了解基础血压后，滴注时从小剂量慢速开始，在静滴过程中每隔半小时观察患者的血压变化，根据血压变化情况来调整静滴速度。

6.中药注射剂：中药注射剂成分复杂，容易引起过敏反应，应单独使用，且滴速不宜过快。（中山大学孙逸仙纪念医院药学部 梁莉君）