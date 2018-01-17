国家食药监总局公布10批次不合格食品 天猫、麦德龙有售

1月16日，国家食药监总局公布新一期不合格食品抽检名单。其中涉及水果制品、饮料、特殊膳食食品、食用农产品和糕点等5类食品196批次样品，抽样检验项目合格样品186批次，不合格样品10批次。

根据食品安全国家标准，个别项目不合格，其产品即判定为不合格产品。不合格产品情况如下：

天猫康辉食品旗舰（经营者为上海正好华食品企业有限公司）在天猫（网站）销售，标称广东康辉集团有限公司生产的康辉雪梅，二氧化硫残留量检出值为2.60g/kg，比国家标准规定（不超过0.35g/kg）高出6.4倍。

京东聚怀斋养生堂（经营者为温县聚怀斋食品有限公司）在京东商城（网站）销售，标称温县聚怀斋食品有限公司生产的冬瓜条，二氧化硫残留量检出值为1.06g/kg，比国家标准规定（不超过0.35g/kg）高出2.0倍。

锦江麦德龙现购自运有限公司长沙开福商场销售，标称锦江麦德龙现购自运有限公司经销的圣安娜天然矿泉水（含气，原产国：意大利），界限指标—锌检出值为0.0045mg/L，比产品包装标签明示值（0.26mg/L，10%偏差）的下限0.234mg/L低98.1%。

广东省深圳华润万佳超级市场有限公司好来分店销售，北京恒元康科技有限公司代理的安吉兰德有机米粉（原产国：西班牙），脂肪检出值为0.0621g/100kJ，比产品包装标签明示值（0.10g/100kJ）低37.9%。

广东省深圳华润万佳超级市场有限公司华强路分店销售，北京恒元康科技有限公司代理的安吉兰德有机米粉（胡萝卜，原产国：西班牙），大肠菌群5次检出值分别为220CFU/g、60CFU/g、70CFU/g、120CFU/g、80CFU/g，不符合国家标准规定的大肠菌群5次检测结果均不得超过100 CFU/g且至少3次检测结果不超过10 CFU/g。

广东省广州市白云区广州江南果菜批发市场经营管理有限公司（鲜菜区331档）销售的来自广州市白云区广州江南果菜批发市场普平蔬菜购销部的芹菜，毒死蜱检出值为1.6mg/kg，比国家标准规定（不超过0.05mg/kg）高出31.0倍。

上海市宝山区江杨北路98号市场上海市宝山区徐运强蔬菜经营部销售的菠菜，毒死蜱检出值为0.34mg/kg，比国家标准规定（不超过0.1mg/kg）高出2.4倍。初检机构为上海市食品药品检验所，复检机构为上海市农药研究所有限公司。

陕西省西安市长安区张召峰蔬菜批发部销售的菠菜，毒死蜱检出值为0.69mg/kg，比国家标准规定（不超过0.1mg/kg）高出5.9倍。

吉林省长春蔬菜中心批发市场绿园区民香蔬菜经销部销售的来自吉林省长春市绿园区长春东北亚物流有限公司粮油市场分公司的芹菜，毒死蜱检出值为0.18mg/kg，比国家标准规定（不超过0.05mg/kg）高出2.6倍。

河南省郑州市中牟县万邦物流园（经营者：任涛）销售的韭菜，腐霉利检出值为0.45mg/kg，比国家标准规定（不超过0.2mg/kg）高出1.25倍。

针对上述不合格产品，国家食药监总局已通报相关省份依法予以查处，并要求北京、上海、河南、广东等省（市）食药监局责令食品生产企业、进口商查清产品流向、召回不合格产品、分析原因进行整改；并责令食品经营环节有关单位立即采取下架等措施控制风险；要求北京、浙江等省（市）食药监督管理局责令网络食品交易平台对不合格产品立即采取下架等措施控制风险。（李楠）