受访专家：中南大学湘雅医院内分泌科副主任医师 蒋铁建

糖耐量试验英文简称OGTT，主要用于了解人体对进食葡萄糖后的血糖调节能力。这是糖友必做的检查，也是孕期准妈妈常做的检查之一。通过这一试验，可以早期发现糖代谢异常，诊断糖尿病。如果检查前忽略了某些细节，可能会造成结果不准确。具体有以下6点：

1. 检查前3天保证足够的碳水化合物摄入。一般来说，这3天每天碳水化合物摄入量不应低于250克，就是一定要吃饱，否则可能造成人为的糖耐量受损。在试验前要空腹10~14个小时，即前一天必须进晚餐，但饭后至第二天清晨就不要再进食了。

2. 试验中，用无水葡萄糖粉75克溶于300毫升温开水后，糖水一定要在5分钟内喝完。有些人在早晨空腹的情况下，喝一大杯糖水感觉很腻，喝到后面甚至恶心想吐。实在喝不下糖水的病人，也可以提前去买2两馒头，代替糖水，检查时5分钟内吃完。这种方法更加人性化，也更受患者欢迎，但不够准确。建议第一次检查的患者还是尽量喝糖水，已确诊糖尿病的复查病人可以考虑吃馒头的方法。

3. 喝完糖水后应坐在等待区安静休息，等待时不要做剧烈的体力活动，也不要四处走动或趁机去做其他检查。不要大量饮水，注意情绪平稳，否则可能影响检查结果。

4. 随身带几块饼干或糖果，以防长时间禁食造成反应性低血糖。

5. 检查前停药3天。尤其要停用可能影响血糖的药物，如口服避孕药物、降血糖药、水杨酸钠、心得安、利尿剂、激素等。

6. 早点去检查。糖耐量试验需要在空腹、服糖后1小时和2小时各抽静脉血2毫升送检，耗时较久，因此建议早上7~9点来医院为好，过了10点则建议下次再做检查。（谢明霞）