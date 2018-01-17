老年人吃饭要注意啥？软、淡、暖……

老年人体弱，因此在饮食方面更应该多加注意，均衡营养是主要的。广州医科大学附属第五医院中医科主治医师梁健宁表示，对于每天都吃饭这件事，老年人如果做到以下几点，更有助于健康——

要软。老年人牙口不好、脾胃消化力弱，宜“吃软不吃硬”，所谓“硬食”，除了指坚硬的果实类食物外，还包括煎炒油炸、肥甘厚腻一类不好消化的食物。要提醒的是，老年人不能因为牙口不好只吃粥喝汤等不需咀嚼的食物，需要注意蛋白质、维生素等营养摄入。

要淡。老年人不宜吃太油腻的食物。淡，就是要少油少盐少加工，比如盐一天不要超过6克，油一天大约为20克左右。宜多吃蔬菜，建议每天每人吃一斤蔬菜。许多调查表明，吃盐过多，高血压、冠心病、脑溢血甚至癌症发病率都明显增高。

要慢。细嚼慢咽可以增加唾液的分泌量，且有助于其与食物的充分混合，增进消化吸收。这一点，对于牙齿不好的老年人来说，尤其重要。一般建议，一口饭最好嚼20次以上，每顿饭吃15分钟以上。

要按时。一日三餐，食之有时，脾胃适应了这种进食规律，到时候便会做好消化食物的准备。有的老人不按时就餐，而是不饿不吃。这种做法容易损害肠胃，也会削弱人体的抗病能力。建议老年人养成每天定点吃饭的时间，比如上午6点-9点吃早饭，中午12点吃午饭，晚上6点吃晚饭，这样才不会给肠胃增加负担。

适量。很多老年人坚持吃七八分饱，结果发现吃得越少精力就越差，记忆力就越糟，而且越怕冷。这是因为老人本来咀嚼功能、消化功能就差，再限制饮食，能量供应就会变差，新陈代谢变慢，会出现大多数人口中所说的“身上没劲儿”。正确的做法应该是“量腹节所受”，即根据自己平时的饭量来决定每餐该吃多少。“凡食之道，无饥无饱——是之谓五脏之葆”。这无饥无饱，就是进食适量的原则。只有这样，才不致因饥饱而伤及五脏。

要暖。中医讲，脾胃乃后天之本。胃喜燥恶寒，所以要避免冰的凉的食物刺激，要暖食。冷食、冷粥之类的食物，会使腹中受寒，导致腹痛、呕吐、下利等胃肠疾患，这点对年老体弱的人尤其重要。但是要注意，暖食不等于烫食，经常吃过烫的食物会损伤食管。有研究表明，经常吃过烫的食物，会导致食管癌的发生率升高。

要均衡。在《黄帝内经》中早有记载“五谷为养，五果为助，五畜为益，五菜为充，气味合而服之，以补精益气。”“谷肉果菜，食养尽之。”在饮食中，老年人如果能做到主食、肉类、蔬菜、水果互相搭配，是能够起到很好的补益精气的作用了。饮食是我们后天赖以生存之本，唯有做好饮食的调养，才能保证尽天年。