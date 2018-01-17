数九寒天，冷在三九！老年人这几处千万别冻着

受访专家：中山大学附属第三医院中医科副主任医师 李永伟

俗话说“小寒大寒，冻成一团”“数九寒天，冷在三九”。近日，广州天气昼夜温差相差十几度，中山大学附属第三医院中医科副主任医师李永伟提醒，老年人由于代谢功能下降，冬季普遍怕冷，如果保暖不足，抗病能力下降，可诱发呼吸道感染、心脑血管疾病急性发作、胃肠道疾病、腰腿痛等疾病。所以老年人此时一定要注意保暖，尤其是头、颈、背、脚四个部位。

头 ——戴帽子

寒冬季节里，不少老人身上穿得很厚实，但因头面部不太感觉到寒冷，故出门时容易忽视了在头上戴顶帽子保暖。生理学家研究结果证明，不戴帽子又不常运动的人，外界气温在15℃时，会从头部散失人体总热量的三分之一；4℃时会散失总热量的50%；在0℃时可散失总热量的60%。这些数据显示，在寒冷季节头部保暖与全身保暖关系密切。

中医认为，头为诸阳之首，颠顶之上唯风可到。李永伟解释，体内阳气最容易从头部散掉。当阳气散掉了，热量蒸发，头部自然畏惧冷风，随着年龄的增大会越来越怕风。头部一旦受风着凉，容易引发感冒、头痛、牙痛，甚至诱发脑血管疾病。

专家建议：“冬季戴棉帽，如同穿棉袄”。在冬天戴一顶比较暖和的帽子，其实就是一种非常好的保健措施。冬季戴帽应特别注重让帽子护住耳朵。她强调，老年人由于自主神经功能下降，体温调节功能减退，基础代谢率低，防寒能力差，更应注意随时戴帽子。

颈 ——穿高领衫或戴围巾

天气变冷以后，暴露在外的颈部肌肉的血液循环慢，代谢物质排泄也缓慢，常可导致局部发生肿胀。同时，颈部肌肉受到冷的刺激以后，局部肌肉会保护性收缩，以避免过分散热。这样，颈部张力增高，出现力的失衡，可导致颈椎间隙变窄，神经、血管受压，可诱发眩晕、大脑供血不足、颈椎病复发等不适。

李永伟称，中医有“风从项后入”一说，脖子后面最容易受风，原因在于颈后有三个重要穴位：风府、风池和风门，成为风邪入侵的门户。所以，绝不能让颈部受风，要不然，轻则伤风感冒，重则诱发中风。

专家建议：老年人冬天不要背窗而坐，要小心“颈后风”，建议穿高领毛衣，或用围巾或丝巾围住脖子，护住脖子的要穴。特别是患有高血压病、心脏病、慢性呼吸系统疾病及颈椎病等人群，最应该戴围巾，别让颈部受凉。

背 ——加穿棉背心

常听老人说后背怕冷，有的甚至说后背冒凉气。魏晋时代著名医学家葛洪就在《抱朴子》中提出了“背宜常暖”的主张。现代中医也研究证实，人体背部有许多穴位，是内外环境的通道，寒冷刺激可通过这些穴位影响肌肉、骨骼和内脏的功能，使人致病。对一些患有心、脑血管病、风湿性关节炎、支气管炎、哮喘、过敏性鼻炎、胃及十二指肠溃疡病的老年人来说，背部尤其要时时处于保暖状态。

专家建议：穿足够的衣服，怕冷的老年人建议加多件紧身棉背心以加强背部保暖；冬天出汗了，一定要及时更换贴身衣物；半夜起床应披好大衣，防止背部着凉。此外，背部保暖，不只限于背部不受凉，还应包括更为主动的对背部经络的“刺激”(如洗浴时的擦背和睡觉前后的捶背），从而有益于气血运行和血脉流畅，从而滋养全身器官，达到强身健体的目的。

脚 ——穿保暖鞋

足为人体之本，是三阴经之始，三阳经之终，与人体十二经脉、脏腑、气血相联系。常言道“寒从脚下起”，因脚远离心脏，尤其老年人血管硬化，血液循环差，脚部供血不足，热量较少，保温力差，所以脚的保暖很重要。一旦脚受凉，很容易引起感冒或使气管炎、哮喘、关节炎、腰腿痛等旧病复发。

专家建议：白天注意对脚的保暖(主要是穿保暖性能较好的鞋子，如女性的皮靴及老人的毛皮鞋等)；还要保持鞋袜温暖干燥，冬天建议常把鞋子拿出来晒晒，既杀菌又去鞋内寒气；每天百步走，散步是促进脚部血液循环的最好运动；临睡前用热水泡脚，然后用手掌按摩脚心涌泉穴90次，可起到补肾的养生保健作用。

Tips：

老人寒冬穿再多，也不宜晨练

李永伟提醒，有些老年人戴上帽子围上脖子穿着羽绒服一早去晨练，他们以为穿得够暖和就没事了，其实冬季老年人是不适宜太早去运动。因为冬季早晨气温低，血压容易升高，心肌耗氧量也增加，老人晨练易引发心肌梗死或脑溢血等意外。

所以，冬季晨练时间可以适当推迟，“早卧晚起，必待日光”。户外活动应选择在9时半以后到16时之前进行，以身体微热最为适宜，不可像春夏一样锻炼得大汗淋漓。