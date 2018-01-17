睡觉拳打脚踢，留神帕金森

老张经常一大早收到老伴的“投诉”，“每晚都被你的叫喊声吵醒，还拳打脚踢的！”老张却记不得自己做过这些事情，只说经常做噩梦，梦见跟人吵架、和恶犬搏斗。这种情况可能是快动眼睡眠行为障碍。

患者会将梦里的言语和动作表演出来，比如梦到与人打斗，现实中会出现拳击或蹬腿样动作；还有说梦话、大笑、大叫、骂人等言语行为；有时出现敬礼、握手、扔被子、打蚊子等复杂行为，甚至从床上摔下来。目前，快动眼睡眠行为障碍的发病机制尚不清楚。大脑中有一个在快动眼睡眠时期抑制肌张力的脑区，其神经元发生病变是可能的原因。疾病的诊断依据临床表现和多导睡眠监测。

国际运动障碍学会的最新指南将快动眼睡眠行为障碍列为帕金森病的前兆。发病后5~14年，35%~92%的患者会发展为神经变性疾病，包括帕金森病、路易体痴呆或多系统萎缩，后两种病是无法治疗的。60%的帕金森病患者伴有快动眼睡眠行为障碍。如果出现上述症状应及时就医，早诊断、早治疗。（上海交通大学医学院附属瑞金医院神经内科主任医师 刘 军）