秋冬吃熟番茄，保护心血管

色泽红润、酸甜可口的番茄，搭配上金灿灿的鸡蛋，这道红配黄的家常菜是老百姓餐桌上的常住客，番茄也是一年四季不可或缺的健康守护者。

番茄含有丰富的维生素、胡萝卜素，以及钙、钾等矿物质。番茄红素是成熟番茄的主要色素，具有较强的抗氧化性，是目前植物中被发现的最强氧化剂之一,能降低心血管疾病风险，降低坏胆固醇，也能避免血小板聚集形成血栓。也有研究表明，常吃番茄可以预防前列腺癌，男性平时可以多吃。

一般而言，番茄的成熟度越高，番茄红素含量越高，而且主要分布在番茄的水不溶性部分和皮中，占番茄中总番茄红素含量的72%~92%。生番茄中番茄红素含量较低，还含有龙葵素，吃太多容易食物中毒。即使是成熟番茄，番茄红素也只有熟吃才更易吸收,吃番茄时，最好洗净烹饪后带皮食用。

若想达到预防疾病的功效，每天要吃18毫克的番茄红素，大约400克的成熟番茄才能发挥保护心血管、预防癌症等健康功效。

《中国居民膳食指南》推荐，成人每人每天摄入300~500克蔬菜，每天不少于12种，每周不少于25种食材。如果喜欢吃番茄，不妨与其他食物搭配，比如番茄炒蛋、番茄炖牛腩、番茄龙利鱼浓汤等，达到营养的互补；或者搭配其他蔬菜，如番茄菜花、番茄土豆汤等，都是摄入番茄红素的良好途径。此外，番石榴、西瓜、葡萄柚等水果中番茄红素的含量也较高。

摄入番茄红素对健康有益，但也并非多多益善。我国人群番茄红素的可耐受最高摄入量为70毫克/天，超过范围，可能对身体健康造成危害。饮食多样化才是健康的保证。（徐维盛）