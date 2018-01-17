聚餐、逛街、出差时……肠胃不适经常成为困扰大家的问题。5种食物帮助大家远离肠道不适。

香蕉。水果和蔬菜富含的膳食纤维有助于肠胃蠕动。其中，香蕉既有助于消化，还不刺激肠胃。不仅如此，呕吐或腹泻时，体内可能发生电解质失衡，吃点富含电解质的香蕉是不错的选择。

生姜。研究表明，生姜里的姜辣素有助于增强血液循环、刺激胃液分泌，促进消化，健胃，增加食欲，缓解腹痛。肠胃不适建议喝些生姜茶，薄荷茶也是不错的选择，可以缓解腹痛和肠胃痉挛。

益生菌。活性益生菌能保护肠道黏膜，抑制有害菌，有助于保持肠道内菌群平衡和营养消化吸收，建议平时可以吃些酸奶、酸菜等含益生菌的食物。

全谷物。糙米、小麦等全谷物含有大量膳食纤维，有助于消化。不过，小麦中含有麸质，麸质过敏人群应避免摄入。

水。水能帮助食物在肠道内流动、促消化，但大部分人饮水量不足。《中国居民膳食指南》建议，成年人每天饮水量应达到1500~1700毫升，大约7杯水。（金惠真）