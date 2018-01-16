领跑“互联网+医疗”雅森科技荣获“墨提斯”奖

近日，“2018互联网医疗健康学术技术交流大会”在北京国家会议中心圆满落下帷幕。本次大会上，国家卫计委和工信部联合设立了“互联网医疗健康墨提斯奖”，鼓励在“互联网+医疗”领域积极创新、探索实践的团体和个人。其中，雅森科技荣获“医疗人工智能辅助诊断技术创新奖 （医学影像类）”。

据悉，本次大会由国家卫生计生委医管中心、中国信息通信研究院指导，互联网医疗健康产业联盟、互联网医疗系统等单位共同主办，旨在展示互联网医疗健康创新成果、产业亮点和互联网信息通信技术在互联网医疗健康领域的广泛应用。

本次大会取自象征着古希腊的智慧女神“墨提斯”而命名。意在鼓励在云计算、大数据、人工智能、智能硬件、无线网络等信息通信技术领域具有优秀先进经验的机构和企业。大会总共收到了超过100项报名申请，共同角逐“墨提斯奖”的14大类奖项。最终，雅森科技凭借公司产品雅森天玑乳腺钼靶人工智能辅助诊断系统（医学影像类）荣获“医疗人工智能辅助诊断技术创新奖”。

雅森天玑乳腺钼靶人工智能辅助诊断系统是通过医疗影像与人工智能结合，将切入点锁定乳腺癌钼靶影像分析后，利用人工智能技术分析乳腺影像，从而辅助医生诊断。该产品的问世，不仅使诊断乳腺疾病变得更简便、可靠，还可通过雅森天玑远程专家系统交换数据，在任何时间、任何地点都能实现远程诊疗和咨询服务。

另据了解，雅森科技成立于2006年，是国内最早专注于医学人工智能诊断分析的高科技企业，并长期致力于影像处理、分析建模、大数据分析、深度学习辅助诊断等技术领域。产品线包括脑（神经）、乳腺、呼吸、血液及病理等。

目前，雅森科技已于2016年 9月份完成A轮融资。随后,其科研技术服务于协和医院、中日友好医院、宣武医院、天坛医院多家三甲医院。又在2017年7月完成了A+轮融资。并用专项资金研发出了多模态AD智能诊断预测系统，微核細胞智能镜检辅助诊断系统，多模态乳腺疾病智能诊断系统，还建设了中国第一个医联体人工智能平台“浙东人工智能医疗平台”。