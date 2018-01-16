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2018年全国中医药工作会议召开

2018年01月16日15:56 来源：人民网-人民健康网

人民网北京1月16日电　（记者崔元苑）15日，2018年全国中医药工作会议在京召开。国家卫生计生委主任李斌发表讲话。国家卫生计生委副主任、国家中医药管理局局长王国强作工作报告。

李斌充分肯定了五年来中医药工作的成绩，要求把握中医药振兴发展大好机遇，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入发掘中医药宝库、彰显文化自信，坚持中西医并重、在深化医改中发挥中医药优势，传承创新发展中医药、推动中医药现代化，贯彻“四个建立健全”、推动中医药高质量发展，使这一民族优秀瑰宝在新时代焕发新光彩。

王国强强调，要深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和十九大精神，以坚持中西医并重、传承发展中医药事业为统领，贯彻实施好“一法一纲要”，推进深化中医药改革、中医药发展方式转变、中医药治理体系和治理能力现代化，提高发展质量和效益、服务能力和水平，扎实做好2018年中医药工作。

国家中医药管理局副局长于文明、马建中、王志勇、闫树江出席。 

(责编：崔元苑、权娟)


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