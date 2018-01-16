芡实是“水中人参” 利于益肾固精

芡实是睡莲科植物芡的成熟种仁，颜色白如莲子，细如珍珠，被誉为“水中人参”，古药书中说，芡实是“婴儿食之不老，老人食之延年”的粮菜佳品，它具有“补而不峻”、“防燥不腻”的特点，除此之外，它还有许多保健和医疗功效。

芡实性甘、涩，平。归脾、肾经。主治益肾固精，健脾止泻，除湿止带。适用于遗精，滑精，以及脾虚久泻，带下等症。不过体质燥热、气郁胀气、尿赤便秘者不宜食用。

失眠：取生芡实，肥嫩的金银花茎叶，干莲藕各500g，先在锅内蒸熟，再晒干，研成粉。每次饭前取10g，用温开水调成羹服用;或芡实、百合、薏苡仁各250g，洗净入砂锅，加清水1500ml，文火煮软;另取一锅，用水1000ml，冰糖500g，做成蜜汁，倒入芡实锅中，煮熟后放入1/4小匙的桂花酱服用即可。

慢性支气管炎：取生芡实200g，老鸭1只。将老鸭宰杀后，去毛和内脏，洗净血水，再把洗净的芡实装入鸭腹，置砂锅中，加水适量，武火烧沸后，放入葱、生姜、料酒，文火炖熬2小时，至鸭肉熟烂后加少许食盐、味精食用。感冒时停用。

肾虚尿频：取生芡实50g，金樱肉20g，糯米100g，加水慢火熬成粥食用。每日1次。一般用此药1～3周即可有效。

结肠炎：取芡实30g，粳米100g，加适量水同煮烂粥。可长期服药，健脾止泻，消除久泻久痢症状。一般用药1～2个月即可有效。(北京航天中心医院中医科副主任医师 张 昶)