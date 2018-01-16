中医防治冬季糖尿病足病

很多糖尿病患者到了冬天，足部的麻木不适、发凉疼痛症状加重，甚至局部出现溃破、发黑坏死，治疗相当困难，后果非常严重。这到底是一种什么疾病呢？能否用中医药防治呢？

糖尿病足病是糖尿病患者长期血管、神经病变导致的足部病变，可以累及足部皮肤、肌肉、骨骼等，是一种严重的糖尿病慢性并发症。

冬季症状加重的原因是天冷足部末梢体表温度降低，寒冷使血管病变患者的外周血管收缩，血供更加不足，导致患肢麻木、发凉、疼痛。天冷应用热水袋、电暖器的老年人增多，糖尿病伴有神经病变的老年患者局部感觉减退，很容易出现烫伤水疱。

人们对于糖尿病足病不甚了解，有人毫不在乎、听之任之；有人害怕截肢，谈“足”色变。其实，这都是很极端的做法，糖尿病足病需要一系列的综合治疗，比如控制血糖、控制感染、清创、负压吸引、溃疡修复术、血管腔内介入治疗。在此基础上，中医药治疗糖尿病足病还有很多特色疗法，比如拖线疗法、垫棉压迫法、冲洗疗法、滴灌疗法等，以及多种特色药物，如金黄膏、红油膏、冲和膏、生肌散、清凉油等。这些药物多是根据古方制作，应用于糖尿病足病的不同阶段。中医药综合方案治疗，可以明显降低糖尿病足病的高位截肢率。

那么，冬季该如何预防糖尿病足病呢？

积极控制血糖 冬季天气寒冷，运动减少，更要积极控制血糖，做到高蛋白低脂低热禁糖饮食。建议在家中进行小腿和足部的运动，比如甩腿运动、提脚跟-抬脚尖运动等。

未病先防，注重局部护理 患者要注意观察病足皮肤的色泽、温度，创面的部位、范围、深度、组织坏死的情况。注重足部护理，比如及时修剪趾甲，避免热水或热水袋等烫伤，选择合适的鞋袜等。适当涂抹润肤霜，避免皮肤干裂等。出现足部压力改变、足部畸形时，建议定制或购买糖尿病足病专用鞋子，以减轻足部压力。

局部保暖，适当按摩 天气寒冷，不要一味追求时尚，一定要注重下肢保暖。进行适当的足部按摩，比如按压足三里、三阴交、阳陵泉等穴位。平时多抬高患肢。对于患肢冷痛者，可适当外用中药泡脚。

以下推荐两款外用浸足方：

温经活血方 桂枝、红花、透骨草、鸡血藤、乳香、没药、花椒，加水1000毫升煎汤，保持水温38℃-40℃，浸泡足部，每次15-20分钟。

适用于足部发凉、麻木、疼痛，局部未溃破的患者。

清热解毒方 黄柏、苦参、大黄、黄芩、丹皮、蒲公英、白芷，加水1000毫升煎汤，保持水温38℃-40℃，浸泡足部，每次15-20分钟。

适用于糖尿病足病局部红肿患者。