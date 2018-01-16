中医认为，食物主要分为寒、热、温、凉四性，中医食疗讲究利用食物偏性来纠正人体的偏性。现代人的食物通常储存在冰箱之中，已经改变了食物的性状。例如原本温补的食物，放入冰箱之后，温补之性就会下降。所以摄入的大部分食物都是寒凉的，这也是阳虚体质越来越多的原因之一。由此可见，选择保温杯来饮水的良好初衷，首要在于它可以提供源源不断的温水，益处明显。其二，人们崇尚饮茶养生。茶水提精神益思维、解口渴消疲劳，有“康乐饮料”之王的美称。但是，选择用保温杯来泡茶、泡养生茶，却不太明智，但是用保温杯盛放茶液、养生茶液是可取的。

用保温杯泡茶，茶叶长时间浸泡在高温、恒温的水中，一是茶多酚、单宁、鞣酸、茶碱等大量渗出，使茶水颜色浓重、味道苦涩，更使有害物质增多。二是维生素、类黄酮不耐高温，长时间高温浸泡营养成分会被大力破坏，大大降低茶的滋养保健功能。三是茶叶中的芳香油会很快挥发，减少茶香。

更有茶专家提示，茶叶浸泡4-6分钟后饮用最佳。此时已有80%的咖啡因和60%的其他可溶性物质浸泡出来。而保温杯的长时间高温浸泡会使茶叶中浸出过多的咖啡因、茶碱、鞣酸，对胃肠刺激性太大，不利于健康。

市场上出售的保温杯，功能如一，但内胆材质各异，陶质、瓷质、不锈钢、塑料等等，这些材质对待不同酸碱度的内容物，所引起的化学反应也各有千秋。所以，这也是保温杯泡茶、泡各种中药材养生茶，甚至冲泡果汁、牛奶等等所要引起关注的。

原则上，中药材不可以用金属制品盛放，以防引起化学反应。这点相信大家已经统一认识了。其他的譬如蜂蜜水、牛奶、果汁，当然也包括茶叶，也要尽量避免使用金属与塑料内胆保温杯。

综上所述，用保温杯来直接泡茶、泡养生茶的确是不可取的。但要想保留选择保温杯随时能喝上温水、喝上各类保健液体，还是有办法的。

办法一：先用玻璃杯、瓷器杯、紫砂壶冲泡热茶液（去掉茶叶）或者养生药液，再倒进保温杯。随时可以饮用，但不建议过夜。

办法二：养生切忌人云亦云，切忌跟风随大流。即便是便秘，有的是肝火太旺引起，有的是气血不足导致，如果对后者用泻下通便药，反而会越来越严重。所以不建议市民自选药材养生。市民要根据不同季节、不同体质，在医生指导下用适合自己的中药材处方泡水喝，不能过量饮用，要点到即止。