牢记“120”口诀，关键时刻能保命

指导专家

王爱民 长沙市第一医院神经医学中心主任、主任医师

唐红宇 长沙市第一医院神经内科一病室主任、副主任医师

冬季是脑卒中的高发季。根据近年流行病学调查研究发现，在我国首次发生脑卒中的患者中，65岁以下人群所占比例已接近50%，其中有10%~15%的患者发病年龄在45岁以下。脑卒中俗称中风，这个大家眼中的“老年病”为何会逼近中年人群？如何快速识别卒中征兆，及时进行有效的救治？长沙市第一医院神经医学中心专家结合近期临床病例，进行了详细解读。

A 案例 不到40岁男子突发脑卒中

时至岁末，年近不惑的张先生经常加班。前晚8时许，他伏案处理完一大堆报表数据，刚一起身感到一阵眩晕，左胳膊有些抬不起来。他瘫坐在办公椅上，不安的念头越来越强烈。过了5分钟，张先生试图再次站起来，却发现左侧的手脚完全不听使唤了，想喊同事帮忙却喊不出声来，只能用右手使劲拍打办公桌呼救。闻声赶来的同事赶紧拨打120，把他送往长沙市第一医院就医。该院立即启动卒中绿色急救通道，急救小组医生检查后迅速做出了“急性脑梗死”的诊断。这时距离张先生发病约35分钟，经过近两个小时的全力抢救，张先生堵塞的脑血管再通，终于转危为安，现已转入神经重症监护病房继续治疗。

长沙市第一医院神经医学中心主任、主任医师王爱民表示，脑卒中主要分为出血性卒中（脑出血或蛛网膜下腔出血）和缺血性卒中（脑梗塞）两大类。其中，缺血性卒中更常见，大约占到80%以上。

统计数据显示，我国每年新发脑卒中患者约200万人，脑卒中发生率以每年8.7％的速率上升，脑血管病已成为我国居民第一位的死亡原因。

“眼下正值寒冬，进入了脑卒中的高发期。近年，中年卒中患者的比例正在增加，有些人平时自觉身体不错，却突然发病。”王爱民分析，随着气温降低，特别是室内外温差大，会使人体的血管收缩、血黏度增高、血压上升，这是影响卒中发作的外界因素。就内在因素而言，年龄是一个重要因素。55岁以后每过10年脑卒中的危险性就会增加1倍，但近年来随着高血压、糖尿病、肥胖、动脉硬化等与中风息息相关的慢性疾病呈现低龄化，中年人突发脑血管病的风险也相应上升。此外，脑中风的“中年危机”还与工作压力过大、缺乏运动等因素有关。

B 识别 牢记“120”口诀迅速识别卒中

国际上将“fast”口诀（即面Face、臂Arm、语言Speech、时间Time）作为判断脑卒中的预警信号，但这个口诀由英文单词组成，对中国人来说不容易理解和记忆。2016年，《柳叶刀——神经病学》杂志刊登了一个适合中国人迅速识别卒中的“120”口诀，即看1张脸：不对称，口角歪斜；查2只胳膊：平行举起，单侧无力；0（聆）听语言：言语不清，表达困难。发现上述任何突发症状，要第一时间怀疑是脑卒中，马上去医院。长沙市第一医院神经内科一病室主任、副主任医师唐红宇进行了具体解读：

看1张脸。由于脑神经控制脸部肌肉，卒中刚开始时，神经受损，影响肌肉功能，90%以上的病人会出现口角歪斜、脸不对称的表现。

查2只胳膊。中风一般只累及两个脑半球中的一个，患者会出现一侧肢体力弱、麻木。平行举起两只胳膊，表现为单侧无力。

0（聆）听语言。脑供血不足时，支配舌头运动功能的神经失灵，常见症状之一是突然说话不灵或吐字不清，甚至不会说话。

C 送医 马上拨打120急救电话送往医院

73岁的刘娭毑患有高血压，前几天早晨起床时，感觉有些头晕，右侧肢体无力。于是，自行服用了一些药物，躺下休息。直到中午老伴叫刘娭毑吃午饭，却发现她已经神志不清，右侧肢体完全不能动弹。老伴赶紧拨打了儿子的电话，等儿子开车回家，再把刘娭毑送往医院时已是下午2时，距离起病时间已过去了8个多小时，错过了溶栓的最佳时间。专家只好采取动脉取栓手术，取出了刘娭毑颅内的血栓，目前，她右侧瘫痪的肢体已逐渐恢复轻微的活动。

王爱民强调，神经细胞在缺血几分钟内就可能发生不可逆性坏死，脑卒中的救治是与时间赛跑，发病后的4.5小时内是“黄金救治时间”，而且越早越好。正确的急救方法如下：首先应沉着冷静，立即拨打120急救电话送往医院，尤其推荐送往有卒中中心的医院救治。急救车到来之前，切忌将患者扶直坐起，而应平稳放置患者，可侧卧，若平躺应将其头偏向一侧，避免在呕吐时发生呛咳；安抚患者情绪的同时，解开其衣扣，如果患者有假牙，最好取下以防止误吞。