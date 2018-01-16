北京未来两周流感活动强度趋缓

昨天，北京市卫计委新闻发言人高小俊表示，据本市历年流感监测数据分析，本流行季本市流感活动高峰出现在元旦前后，发病呈近年来较高水平，目前已达到流感的流行高峰。预计未来两周内本市流感活动强度将趋缓。经过专家论证、研判，本市不会出现流感疫情大面积爆发的情况。

市疾控中心流感监测结果显示，去年11月起，本市流感活动度出现上升趋势，尤其是12月以来呈现快速增长态势，本市目前流感病毒活动度仍处于较高水平，出现乙型（Yamagata系）、甲型H1N1和甲型H3N2亚型流感病毒共同流行的情况。近期乙型（Yamagata系）流感病毒和甲型H1N1流感病毒所占比例较高。每周报告的流感样病例数环比上升幅度有所下降。目前在流感样病例各年龄组人群中，以0岁至4岁年龄组人群占比最高。全市报告的流感集中发热疫情目前大幅下降，去年最后一周环比前一周下降37%，2018年第1周环比去年最后一周下降74%。截至目前，本市流行的流感病毒基因特性和抗原性未发生明显变异。

“根据全球、我国及本市流感监测数据显示，目前各型别流感病毒均未发生明显的变异，不具备出现流感大流行的生物学基础，流感病毒的感染力、传播力和致病力未发生改变，本流行季流感患者的临床表现仍符合典型的季节性和周期性流感的基本特征。”高小俊说。

最新疫情监测数据显示，学校、托幼机构流感集中发热疫情报告数较前期已明显下降，随着学校和托幼机构放寒假，以及春节假期的到来，人群聚集性减少，本市流感活动强度将进一步降低。预计未来两周内本市流感活动强度将趋缓。

热点回应

社区医疗机构看不了流感？

市卫计委医政医管处相关负责人解释，引起发热的情况很多，可能是感染性，也可能是非感染性疾病。普通感冒和单纯性流感，一些基层医疗机构是可以诊治的。但白血病、恶性淋巴瘤、系统性红斑狼疮、颅脑外伤等复杂性疾病，也可能引起发热，在基层就诊是有风险的。

该负责人称，当前正处于流感病毒高发季，有些社区卫生服务站和社区卫生服务中心可能原来没有接诊过流感病人，接诊能力不足，也没有相应的抗流感药物储备，所以才建议患者到其他医疗机构就诊，这是医生根据自身能力和患者病情综合判断的结果。

流感有其特殊性，包括5岁以下儿童、65岁以上老人、伴随其他慢性疾病的、肥胖患者和孕妇5类人群可能会引发重症流感，“常到社区就诊的一般都是老人和慢病患者，社区医生看到这类可能引发重症的病人，往往会建议患者到其他医疗机构治疗。医生一定不会推诿患者，建议患者到其他医院就诊，是出于患者安全考虑。”该负责人表示。

奥司他韦不能随意买？

市卫计委医政医管处相关负责人表示，用药一定要遵守医嘱。

“在治疗甲、乙型流感过程中，选择用药时，有一个核心药物——奥司他韦。这种药属于处方药，不能随意在药店购买，需要在医疗机构中辨证施治。”北京朝阳医院总药剂师刘丽宏解释，奥司他韦用于治疗时，针对不同人群各不相同，其中成人的推荐剂量是一次75毫克，每天两次；而13岁以下的患儿，用药推荐剂量是按照体重进行计算的，需要在医疗机构遵医嘱计算给药剂量；还有老年人，尤其是年龄过大且肾功能不全的患者，也需要做出用药剂量的调整。

刘丽宏提醒市民，奥司他韦处方药，要按照医生给予的治疗建议进行足量、足效的治疗。此外，在治疗流感过程中，可能还会涉及到一些缓解感冒症状的退热药物，尽管是非处方药，有些人在自行选择用药时，也难免会出现治疗过度或治疗不足的现象。因此，请广大老年人和儿童一定不要在药店随意买药，避免延误治疗最佳时机。

此外，目前仅有个别规模较大的社区医院有奥司他韦的采购记录，小的社区卫生服务站以及药店等都没有这类药物。（记者 刘欢）