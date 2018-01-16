女性更年期时，常情绪不稳、睡眠差、烦躁不安，引发血压波动。患者常伴有头痛头晕、目眩耳鸣、四肢麻木、疲乏失眠、记忆力减退等症状。中医认为，更年期高血压属肝肾阴虚、肝阳上亢或气血两虚者居多，病证表现多虚实夹杂，治疗以滋补肝肾、调补气血为主。

在此推荐一个缓解更年期高血压的方子：取黄芪30克、生地30克、桑叶6克、菊花10克、夏枯草9克、当归12克、生白芍10克、丹皮9克、乌药6克、沉香3克，用水煎服。本方中，黄芪补元气、健脾胃；脾健则生血，气足则有助血管扩张，加速血液运行，帮助降压。黄芪对血压有双向调节作用，高了能降，低了能升。生地滋阴补肾、凉血生津；菊花、桑叶散风清热、清肝明目；夏枯草清肝、散结，与菊花、桑叶合用擅治肝火上炎之晕眩、目赤肿痛等；丹皮清热凉血、和血消瘀；当归补血活血，配黄芪补气有助于化瘀通塞、调畅血脉以降压；生白芍柔肝养阴、润燥养血；乌药、沉香行气降逆，与活血药同用能增强消瘀行滞效果。更年期高血压本虚标实者多，本方补气、和血、清肝、顺气药同用，意在标本兼治。更年期高血压如有肝肾阴虚或肝阳上亢表现者，均可选服上方，能收到稳定血压、改善或减轻症状的效果。

更年期高血压与情志密切相关，患者保持心情舒畅、戒忧戒怒，养成按时睡眠等良好习惯，也有助血压平衡。（成都中医药大学中医药情报部副研究员 蒲昭和）