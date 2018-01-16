冬季发冻疮 预防你知多少

许多生活在南方的人们都有这样的经历，到了冬天，一旦防护不当，得了冻疮，即便天气转暖后康复，到了第二年冻疮又会不期而至，又疼又痒，让人苦不堪言。为什么有些人爱长冻疮，又该如何摆脱冻疮的“纠缠”，一起来听听江苏省中医院皮肤科副主任中医师张璐璐怎么说。

冻疮是什么

冻疮是冬季常见的一种皮肤病。它是由于气候寒冷、环境潮湿等因素引起局部皮肤产生的一种异常炎症反应。临床表现多为单个至多个红色甚至蓝紫色斑疹、丘疹或者结节，严重时会出现水疱、坏死、溃疡，甚至继发感染。

冻疮好发于耳部、鼻部、面颊、足跟、手指和足趾远端，有时大腿、小腿和臀部可见深在性冻疮。患者常感觉皮肤冰冷、麻木、活动困难，伴有瘙痒感，灼热感或疼痛感。

冻疮怎么办

冻疮的复发率很高，往往“一年生冻疮，年年生冻疮”，很大程度上跟体质有关。中医认为，冻疮患者大多属于阳虚体质，在寒冷季节，寒湿致邪，导致其气血运行不畅，凝滞脉络，久而久之肌肤便会失去养分，导致阴寒久伏于脉络。血液循环不好，末梢血液循环比较差，对寒冷的耐受能力差及运动少的人更容易发生冻疮，因此老人、妇女、儿童最易得。

冻疮可以分为轻度、中度和重度。对于局部皮肤红肿痒痛热的轻度冻疮，只要将皮肤暖和起来，避免诱发加重因素，通常可以自行恢复。也可用3%碘酒局部涂擦并按摩，一日数次，效果较好，或用5%樟脑酒、松节油、辣椒酊(新鲜辣椒3~5只放在75%酒精或250克白酒内，密封7天即成)等涂擦患处并进行按摩。切忌采取火烤，热水烫等加热措施复温。

对于比较严重的冻疮，表现为局部起水泡，皮肤呈蓝黑色，知觉消失，建议及时到医院治疗。可通过口服和外用药物促进局部血液循环及扩张血管进行治疗。如果冻疮破溃了，还需要使用一些抗感染的药物防止继发感染。除了药物治疗，物理治疗也可用来促进局部的血液循环，加速病情恢复。冻疮一般需要2~3周自然恢复，用药1周左右，病情恢复后即可停药。

如何预防冻疮

保持局部温暖 衣服、鞋袜要穿暖和。保暖后全身血管收缩功能好，可以抵御寒冷，从而预防冻疮的发生。

避免潮湿 因为潮湿的环境容易增加局部寒冷诱发冻疮的发生，保持局部皮肤干燥，可预防冻疮的发生。

适当吃防寒保暖食物 冬日吃一些温性食物，如羊肉、牛肉、鸡肉、辣椒、川椒、生姜、大蒜等，可以帮助御寒保暖，增强耐寒力。

坚持锻炼 常用冷水洗手、洗脸、洗脚，增强自身抗寒能力；每天数次搓手、耳朵等局部皮肤，每次数分钟至局部皮肤发热为止，用揉擦按摩的方法加强局部的摩擦及运动，以迅速改善局部的血液循环。

使用中药外泡 可用当归、芍药、桂枝、细辛、甘草、木通、生姜、大枣，煮水外泡手足易患冻疮部位，可以防止冻疮的发生。（李艳萍）

【链接】长冻疮的原因

年龄原因 长冻疮与年龄有一定关系。一般儿童、少年易发生冻疮，青壮年次之，老年人是不易出现长冻疮的情况。儿童与少年受到寒冷刺激后，皮下小血管收缩反应相对强烈，容易出现血液瘀滞和局部血液循环不良，从而诱发冻疮。

体质弱与血液循环差 体质强弱与血液循环状况也会影响到冻疮的发生。末梢血液循环较弱的人群，局部皮肤对寒冷的适应性、耐受性、抵抗力差的人，经不起寒冷的刺激，易诱发冻疮。

长时间不动 运动少、活动少的人也容易诱发冻疮。身体活动少容易使得手脚等肢体部位的血液循环较差，加上身体的抗寒能力弱，易长冻疮。

不注意保暖 无论是身体的保暖还是手脚耳朵等局部的保暖都应该做好，否则就容易导致血液循环不畅，从而导致长冻疮。