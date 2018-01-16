太原严打食品保健食品违法违规经营行为

“近期，不断有市民举报，在部分居民区、集贸市场等人流相对集中区域，有些人以义诊咨询、免费理疗、按摩足疗等养生为名，专向中老年人销售食品、保健食品。”太原市食品药品监管局保化处处长刘俊青告诉记者，对于这样的举报，太原市食药监局联合工商部门开通12315、12331食品、保健食品投诉举报热线，并保持24小时畅通，截至目前，已受理群众投诉举报线索268起，其中立案2起。

太原市杏花岭区北大街居民成琼告诉记者，这些卖保健食品的专骗老年人，应该严厉打击。成琼父亲今年76岁了，每天一大早出去听“讲课”。刚开始那几天每天领回3个鸡蛋，后来就让出钱买保健食品，说是能治百病，一买就五六千元。据了解，太原市根据《食品安全法》《消费者权益保护法》等法律法规和山西省食安办、省工商局等9部门联合印发的《食品、保健食品欺诈和虚假宣传整治方案》文件要求，加大从严打击食品、保健食品违法违规经营行为的力度，重点整治未取得相关经营资质、存在虚假夸大食品功效、混淆食品保健食品与药品区别、欺诈销售等行为。太原市食药监局还开展了“食品、保健食品欺诈和虚假宣传整治”主题宣传活动，广泛开展科普知识宣传，设置宣传展板335块、悬挂宣传横幅183条、张贴整治公告296张；通过门户网站和微信公众号等发布信息96条；开展科普宣传进社区、进企业、进农村“三进”活动375次；利用户外大屏、公交广告等载体进行宣传1030次，进一步提高公众对食品、保健食品虚假宣传的风险防范意识，切实保障自身合法权益。

2017年12月，太原市食药监局已联合工商局向社会发出了规范食品、保健食品经营行为公告，要求经营食品、保健食品等产品必须取得《营业执照》《食品经营许可证》；不得超出许可范围和核准登记范围，从事食品、保健食品经营活动；许可证有效期届满未依法延续的，不得从事食品、保健食品经营活动等。

此外，太原市小店区通过微信公众号、户外大屏、食品经营单位显示屏等形式，向社会公开公告内容，更大范围发动群众监督举报食品、保健食品违法违规经营行为；一旦查实，将从严从重上限查处。及时向社会公布监督检查和抽检监测中发现的问题企业、问题产品以及依法处置信息等，鼓励新闻媒体对食品安全违法行为进行舆论监督。充分发挥“12331”投诉举报平台作用，畅通投诉举报渠道，鼓励全社会参与监督违法违规行为。对经证实的案件线索，按照《山西省食品药品安全举报奖励办法》规定对举报人予以奖励。对检查中发现涉及其他部门的问题，及时通报和移送，并留存相关记录。同时，最大限度凝聚各方力量，努力构建社会各界齐抓共管保安全的食品、保健食品安全治理新模式。