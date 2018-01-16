总局曝光35批次不合格染发品

近日，国家食品药品监管总局发布通告，曝光标示为河北常喜商贸有限公司、济南雪豹邦仕化妆用具有限公司、大连河原日用化学品有限公司和北京润生堂化妆品研发有限公司等17家企业代理（生产）的35批次染发类化妆品不合格。

涉及的标示代理（生产）企业、不合格产品为：河北常喜商贸有限公司代理的韩国BLOOM花嫉温和染发膏，邯郸市迪雅日化有限公司（委托方：广州市星搭档生物科技有限公司）生产的星搭档雅耐尔一梳黑美发霜，济南雪豹邦仕化妆用具有限公司生产的老人头染发膏和雪豹牌染发膏，威海方正国际合作有限公司代理的韩国丽彩娜容易快速染发膏4号，大连河原日用化学品有限公司生产的彩蕴一焗黑速染焗油膏和彩蕴焗油染发膏，北京日光旭升精细化工技术研究所生产的珍草堂金豆杉清水黑发啫喱，北京润生堂化妆品研发有限公司生产的绯诗染康营养焗油染发膏、绯诗营养焗油染发膏、绯诗彩染焗油染发霜、绯诗精染素发霜（粟黑）和绯诗彩染焗油染发霜（深棕色），北京创意生活经贸有限责任公司代理的韩国欧玛赛力芙泡泡染发剂，扬州市博升科技发展有限公司生产的久美为宝彩发焗油摩丝（乳状）栗棕色，诸暨市贝丝特日用化学有限公司生产的创路焗油染发膏（绚丽红），浙江章华保健美发实业有限公司生产的章华护染焗油、章华生态焗油染发霜、章华一抹黑焗油、章华一抹棕黑染油、天峰染发焗油、丝精焗发霜（色号42）和章华海深植藻焗染霜，广州市白云区维她丽精细化工厂生产的三得利中药五贝子彩色染发倒膜，广州俪凝化妆品有限公司生产的丽缇染发膏(粟棕色)，鹤山市邦丽精细化工有限公司生产的梦佩丝染发膏，广州市三荣精细化工有限公司生产的三荣染发膏，肇庆迪彩日化科技有限公司（委托方：广州市迪彩化妆品有限公司）生产的迪彩染发焗油，广州市浩鑫精细化工有限公司生产的浩鑫染发霜（闷青色）。

其中，经生产企业所在地食品药品监管部门现场核查，并经生产企业确认，标示浙江章华保健美发实业有限公司生产的丝精焗发霜（色号42）为假冒产品。

河北、山东、辽宁、北京、江苏、浙江和广东省（市）食品药品监管局正在对涉及企业进行核查。国家食品药品监管总局要求所有化妆品经营企业一律停止销售上述产品；相关省（市）局核实后依法督促有关生产企业对已上市销售的相关产品及时采取召回等措施，立案调查，依法严肃处理，并及时公开信息；对仅标识不符合规定的产品，责令企业限期改正后可继续上市销售；对涉嫌假冒的产品，深查深究经营企业进货渠道，严厉打击制售假冒伪劣化妆品行为，涉嫌犯罪的依法移交公安机关。