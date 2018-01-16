我今年85岁，长期从事科普写作，而且会把其中的知识运用到生活中，早晚都坚持锻炼。这里也想和老伙伴们分享一下。

搓胸，激活胸腺。胸腺在儿童期最发达，但到60岁基本就萎缩了，所以老年人不愿意动。搓胸可以激活胸腺，做法是：先用双手的大鱼际（手掌正面拇指根部，下至掌跟）在前胸上端，左右横搓200次。然后，从乳房向左右肋斜搓200次。再沿着前胸向下搓，经过膻中穴（前正中线上，两乳头连线的中点）时要有一定力度，两手交替运行，搓200次。

揉腹，缓解便秘。先用两手向下推腹100次，再双手叠扣，左手在下右手在上推腹100次。最后揉腹，从肚脐开始，先逆时针慢一点揉50次，再顺时针揉50次。通过关元穴（肚脐下三寸）时，要有一定力度。

干梳头，促进血液循环。将双手搓热，十指分开如梳，插入发际，由前向后梳全头，尤其要注意两鬓、耳后等部位。每次梳两三分钟即可，不仅能刺激十指末梢神经，还有助防止白发。

每天做这三种运动，让我活力满满，即便寒冬也不觉得困倦和寒冷。（吉林省德惠市读者 徐仁吉）