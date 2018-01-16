热词： 　招聘　健康中国论坛　尊医重卫 　健康中国人　健康中国2030　食品　酒业　规范直销　健康315
人民网>>人民健康网

坚持运动，精神旺

2018年01月16日08:34 来源：人民网-生命时报

我今年85岁，长期从事科普写作，而且会把其中的知识运用到生活中，早晚都坚持锻炼。这里也想和老伙伴们分享一下。

搓胸，激活胸腺。胸腺在儿童期最发达，但到60岁基本就萎缩了，所以老年人不愿意动。搓胸可以激活胸腺，做法是：先用双手的大鱼际（手掌正面拇指根部，下至掌跟）在前胸上端，左右横搓200次。然后，从乳房向左右肋斜搓200次。再沿着前胸向下搓，经过膻中穴（前正中线上，两乳头连线的中点）时要有一定力度，两手交替运行，搓200次。

揉腹，缓解便秘。先用两手向下推腹100次，再双手叠扣，左手在下右手在上推腹100次。最后揉腹，从肚脐开始，先逆时针慢一点揉50次，再顺时针揉50次。通过关元穴（肚脐下三寸）时，要有一定力度。

干梳头，促进血液循环。将双手搓热，十指分开如梳，插入发际，由前向后梳全头，尤其要注意两鬓、耳后等部位。每次梳两三分钟即可，不仅能刺激十指末梢神经，还有助防止白发。

每天做这三种运动，让我活力满满，即便寒冬也不觉得困倦和寒冷。（吉林省德惠市读者 徐仁吉）

(责编：聂丛笑、权娟)


相关新闻

健康管理中心

健康直通车

热门点击排行榜

迈向健康中国2030迈向健康中国2030
第九届全球健康促进大会第九届全球健康促进大会

联系我们

人民健康网微信

微信号：rmwjkpd

公众号：人民网健康

人民健康网微博

微博昵称：

人民网健康卫生频道

电话：010-65363613/14

邮箱：health@people.cn