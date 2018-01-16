老人吃饭低点头 坚持慢、细、软、专原则

我们常说老人像小孩，吃饭噎着、喝水呛着时有发生，这和衰老密切相关。

正常人吞咽时，喉口关闭，将咀嚼碎的食物由咽部吞入食道。老人牙齿松脱或佩戴假牙，咀嚼无力，不能将食物充分嚼碎，影响吞咽；口腔分泌唾液减少，咽喉部黏膜萎缩，感觉迟钝，吞咽反射降低；食管平滑肌萎缩，食物蠕动速度变慢，致使吞咽时难以将食物快速有力地咽下，食物可能堵在喉咙口，容易呛噎。

除了结构和功能发生改变，老人常与多种疾病相伴，使得呛噎问题更加突出，如脑血管疾病可引起吞咽反射障碍；多脏器慢性病变令老人体质虚弱，噎食时没有能力咳出；胃肠道疾病如反流性食管炎可引起食物反流，食道癌可导致吞咽困难。另外，老人吃饭精神不集中时，咽喉部活动不协调、不灵活，也会出现呛咳或憋气，严重时会引起呼吸困难、不能说话，甚至引发吸入性肺炎及窒息等严重问题。

为避免此类情况发生，建议老人吃饭时坚持“慢、细、软、专”原则，即细嚼慢咽；食物做得小而精细，容易吞咽；食物质地偏软烂，易消化；专心吃饭，选择安静整洁的就餐环境，避免吃饭时看电视、听广播。吃饭姿势也有讲究，老人应采取坐位，上身前倾15度，吞咽时低头，可避免食物或液体太快流入咽喉，保护气管。不便下床的老人或进食不能自理者，应将床头调至90度，以坐位或半坐卧位进食。卧床不能坐起的老人，需侧卧或头偏向一侧仰卧位进食。吃饭时常出现呛噎的老人，可采取“空吞咽进食法”，即吃一口食物咽下后，再空咽一口，然后吃第二口。

老人如出现严重呛噎窒息，家人可采取“海姆立克急救法”：站在老人身后，抱住其腰部，使老人弯腰稍向前倾，另一只手握紧拳头，在老人腹部迅速有力地向上挤压，像要提起其身体一样，重复以上步骤，直至食物排出。若上述方法无效，立即口对口人工呼吸，以减轻老人缺氧，同时拨打急救电话，请急救人员现场抢救，或送至最近的医院。（中南大学湘雅医院老年医学科主任 陈 琼 博士 夏 之）