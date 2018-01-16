9岁男孩狂犬病发作不治身亡 5年前曾被狗咬伤

“春节将近，过年回家逗弄宠物一定要小心被咬。”昨日，杭州市西溪医院重症监护室的医生再次请钱江晚报记者向公众呼吁提高防范意识。据悉，近日一位年仅9岁的男孩突然怕冷怕风全身抽搐，被确诊为狂犬病。家长回忆时十分后悔，儿子5年前曾被狗咬伤，但没有注射狂犬疫苗。

男孩童童，来自农村，聪明伶俐，学习成绩一直不错。童童特别喜欢小动物，家里连续饲养了几条宠物狗，但都未曾注射宠物狂犬疫苗。

前几天，童童放学回家，头用衣服蒙着脸，跟奶奶说自己冷，不敢吹风，奶奶以为他感冒了，让他喝了点热水，没有做任何处理。直到晚上，小童开始发烧，全身肌肉抽搐，大量流口水，爸爸才急忙将他送到当地医院。当地医院初步诊断为狂犬病，于是上周六下午，把他转送到杭州市西溪医院救治。

童童被送进医院重症监护室时，已神志模糊、不能对答，同时还有呼吸急促，全身肌肉阵发性抽搐等症状。看着他不断流口水，浑身大汗淋漓，体温高达40.9摄氏度，医护人员都很揪心。“这个病没有特效药，我们做的只有对症支持治疗，加强镇静镇痛、控制痉挛、降温、补液、维持水电解质平衡。”杭州市西溪医院ICU张思泉主任痛心地说，狂犬病只能预防，一旦发病，死亡率高达100%。

听医生讲述完病情之后，家属无奈放弃治疗，当天晚上把孩子带回老家。小男孩有个邻居是张思泉主任的老病人，昨天发来微信说了一个悲痛的消息，孩子已经走了。

钱报记者从张思泉主任那里了解到了童童的更多情况：平时与狗接触较多，被抓伤和咬伤时有发生，但当地村民被狗轻轻咬一下，只要出血不严重，都不会去医院的。童童的父母回忆儿子五年前被狗咬伤过，平时最多是被狗抓伤。因为每次都是只有一点皮毛伤，就没有在意，从未注射过狂犬疫苗。

张思泉主任推测可能就是五年前那次咬伤酿下的悲剧。狂犬病潜伏期长短不一，5天至19年或更长，一般为1~3个月，只要发病，病情发展特别快。据悉，该传染病的主要传染源80%~90%是携带狂犬病毒的病犬，其次是猫、猪、牛及马等家畜和兽类，可通过唾液等进入带伤口的皮肤黏膜，故有人传人的可能性。临床表现为特有的恐水、恐风、恐惧不安、流涎和咽肌痉挛、进行性瘫痪等。

张思泉主任提醒大家，在日常生活中应严格管理犬类，爱狗人士养狗时应进行登记及预防接种，出门遛狗记得拴链子，进口动物必须检疫；另外若捕杀野犬、狂犬、狂猫、及其他狂兽后应立即焚毁或深埋。其次应保护易感人群：存在高危接触狂犬病的工作人员、兽医、山洞探险者、动物管理员，在进行职业暴露前必须做疫苗接种，若被犬、猫（尤其是野犬、野猫）等动物咬伤或抓伤，也应进行全程预防接种。