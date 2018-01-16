孕期补叶酸，患自闭症风险降七成

据英国《每日邮报》报道，以色列一项新研究表明，在怀孕前和怀孕期间服用叶酸或多种维生素可以降低胎儿出生后患自闭症风险。

自闭症是指一系列始于儿童时期的神经系统发育障碍，患儿在社交、语言和交流能力上存在困难。以色列海法大学的研究团队对超过4.3万名2003~2007年出生的儿童进行追踪，并对他们的母亲在怀孕时是否服用多种维生素进行了调查。结果显示，孕前两年就开始补充多种维生素，可降低下一代患自闭症风险61%，孕期坚持服用过多种维生素的母亲所生的孩子长大后患自闭症的风险会下降73%。

研究报告作者史蒂芬·莱文教授称，严重的婴儿疾病一般发生在怀孕后的前三周，很多女性那时甚至还不知道自己已经怀孕。因此在怀孕之前，保持健康的饮食习惯十分重要。孕前4周至孕后8周被认为是包括胎儿神经管闭合在内的中央神经系统的发育时期，并与脑部机构组织是否健全存在密切关系。建议准妈妈在这一时间段内补充叶酸和多种维生素。 （王晓雄）