北京卫计委通报：流感药品供应储备充足

昨天，市卫计委通报了本市流感疫情最新情况。本市目前流感病毒活动度仍处于较高水平，出现乙型（Yamagata系）、甲型H1N1和甲型H3N2亚型流感病毒共同流行。近期乙型（Yamagata系）流感病毒和甲型H1N1流感病毒所占比例较高。不过，每周报告的流感样病例数环比上升幅度有所下降。

流感病毒未有明显变异

据介绍，目前在流感样病例各年龄组人群中，以0-4岁年龄组人群占比最高。全市报告的流感集中发热疫情目前大幅下降，2017年最后一周环比与前一周下降37%，2018年第1周环比2017年最后一周下降74%。截至目前，本市流行的流感病毒基因特性和抗原性未发生明显变异。

根据全球、我国及本市流感监测数据显示，目前各型别流感病毒均未发生明显的变异，不具备出现流感大流行的生物学基础，流感病毒的感染力、传播力和致病力未发生改变，本流行季流感患者的临床表现仍符合典型的季节性和周期性流感的基本特征。

未来两周流感活动减缓

昨天，市卫计委新闻发言人高小俊表示，目前本市流感活动强度上升幅度已呈现出减缓态势，据本市历年流感监测数据分析，本流行季本市流感活动高峰出现在元旦前后，发病呈近年来较高水平，目前已达到流感的流行高峰，预计未来两周内本市流感活动强度将趋缓。学校托幼机构流感集中发热疫情报告数较前期已明显下降，预计随着学校和托幼机构放寒假，以及春节假期的到来，人群聚集性减少，本市流感活动强度将会进一步降低。

北京地坛医院感染科主任李兴旺特别提醒市民，对于65岁以上老人、有基础性疾病、婴幼儿、孕妇等高危人群，可服用抗流感病毒药物进行预防。当家中有亲人感染流感病毒，尽量与其他人隔离。上述几类高危人群容易出现重症，一旦出现症状尽量在两日内用上抗流感病毒药物。

朝阳医院总药剂师刘丽宏介绍，奥司他韦是治疗流感的核心药物，目前北京市场药品供应和储备稳定充足，市民不必恐慌，也没有必要大量囤药。服用药物需医生根据不同人群特征与病情轻重程度来提供不同的治疗方案，一定要在医生指导下合理用药。

全市接种疫苗130万支

高小俊介绍，针对本流行季预测的流感疫情可能高发的情况，本市已将中小学生流感疫苗集中免费接种时间较往年提前近1个月，截至去年11月30日，全市累计接种流感疫苗130万支。此次流感疫苗接种对于预防中小学校学生和60岁以上老年人流感疫情发挥了作用。

未来，本市还将继续开展流感监测和疫情研判，掌握流感病毒活动水平及流行动态，及时发布预警信息。针对小学低龄学生和托幼机构疫情高发的特点，市区两级教育、卫生计生部门将进一步加强小学和托幼机构防控措施落实情况的督导检查，严防流感在学校和托幼机构蔓延。此外，还要发挥中医药防治流感的作用，组建专家技术团队，进入社区指导中医药防治流感工作。

北京晨报记者 徐晶晶