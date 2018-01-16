缺觉 成为孩子的伤、家长的痛

不久前，教育部印发的《义务教育学校管理标准》中，再次明确要求“家校配合保证每天小学生10小时、初中生9小时睡眠时间。”

记者调查：缺觉普遍从小学中年级阶段开始

让孩子每天睡够觉，早已成为千千万万家庭的奢侈愿望。中国妇女报·中国女网记者做了一个小范围调查，以北京城区某小学为例，在接受调查学生中，二年级以下学生基本能够保证在每晚九点左右上床入睡，而进入三四年级，能在这个时间段睡觉的孩子就已经很少了。在一个六年级的班级，30名学生中能在晚十点前入睡的寥寥无几，十一二点才上床的也大有人在。有一名女生告诉记者，她父母一直要求她每晚八点上床睡觉，因为她家住得离学校远，每天早晨不到六点就得起床，但从四年级开始，她在班级微信群里不断被老师点名，几乎都是因为完不成作业。

记者做了个粗略计算，如果学生按照学校要求每天早七点四十分到校，家住距学校两公里以内的，必须在七点二十左右出发；家住两公里以外甚至更远的，还要更早出发。以七点二十分出发往前推算，孩子应该在早晨六点四十分起床，若要睡够10小时，晚上八点四十分必须入睡。如此算下来便很悲剧了，从小学中高年级开始，能在这个点入睡的孩子恐怕越来越少了！

早在2016年中国营养学会编著的《中国学龄儿童膳食指南(2016)》中提出，小学生每天10个小时、初中生9小时、高中生8小时，才能保证充足的睡眠时间。美国睡眠医学会也在2016年首次发布了儿童和青少年最佳睡眠时间共识，认为6~12岁儿童睡眠时间为9~12 小时。

但现实情况和理想状态的差距是明显的。2017年国家卫生计生委对儿童青少年睡眠状况进行了专题调查，结果显示我国6~17岁儿童青少年平均每天睡眠时间为8.45 小时，睡眠时间不足的比例为69.8%。而记者在多所学校以及家庭调查中了解到，就是在睡眠时间尚好的小学低年级段，也有很多孩子因为各种兴趣班而难保证9小时睡眠。

近日，北京市卫计委公布，目前北京市居民每天平均睡眠时间为7.6小时，睡眠不足和可能不足的居民约占24.9%。而北京市儿童青少年存在睡眠不足的情况更应引起学校和家长的重视，专家分析，电子产品的过度使用、课外学习负担重以及不良的睡眠习惯，有可能是儿童青少年睡眠不足的主要原因。

专项研究发现：睡不足孩子学习能力会下降

就成年人而言，长期的睡眠不足和紊乱不仅会降低生活质量，影响正常的工作和生活，还会引起一系列躯体和精神疾病，如心脑血管疾病、代谢性疾病、焦虑症、抑郁症等。而对于未成年人来讲，充足的睡眠不仅有保障机体复原的作用，还有调控体格生长、学习记忆的功能。因此，儿童青少年时期的长期缺觉对孩子造成的伤害可能是终身的。

上海交通大学医学院附属新华医院沈晓明教授曾领衔“睡眠对儿童生长发育影响的研究及其应用”项目。研究发现，慢性睡眠不足对儿童学习记忆功能的损伤具有隐匿性。项目组率先提出这一观点：睡得少会影响儿童的神经系统功能，尤其是负责学习和记忆能力的海马神经功能，导致孩子学习和记忆能力下降。

缺觉对孩子的伤害可谓不小。专家指出，儿童青少年睡眠不足会导致精力不充沛、抽象思维和记忆力减退、心理隐患，甚至影响身高、智力、容易生病等。

睡得少，小肚肚会发胖。项目组通过对0~18岁儿童睡眠多中心流行病学研究发现，哪怕不吃脂肪含量高的食品、经常运动，发胖的风险也会增高。在矫正了食欲、遗传因素、运动等各种高危因素后，随着睡眠时间的减少，儿童肥胖的发病风险逐渐上升。对孩子直接的影响就是导致腹部脂肪的堆积，这样的孩子长大后更易患上慢性病。

觉不够，单词记不住。短时间的睡眠剥夺造成的损害还能弥补，长时间的剥夺就会对孩子的记忆功能造成影响。在学生主观嗜睡程度不增加时，会出现简单词汇记忆和算术工作记忆水平降低。这一现象是儿童特有的。也就是说，如果孩子出现背不下来单词和做数学题做得慢时，不是孩子不专心，而可能是睡得少了。

睡不足，影响大脑的创造性思维。研究证实，创造性思维和解决问题的洞察力的变化是在深度睡眠期间出现的。深度睡眠与记忆处理密切相关，大脑在储存记忆前必须先重建记忆，才能加强创造性思维。如果长期睡眠不足或晚睡，得不到充分休息，就会影响大脑的创造性思维和处理事物的能力。

睡得晚，个子难长高。研究表明，夜间生长激素的分泌率是白天的3倍。一般晚上9时孩子睡沉后，生长激素的分泌量逐渐增加，到夜里12时左右呈现高峰值，早晨5时以后逐渐下降。因此，保证夜里足够的睡眠时间，提高睡眠质量和睡眠深度，对孩子的生长发育非常重要。如果晚上9点后儿童还未能入睡，会降低其生长素的分泌量，严重影响其长个，会导致身高低于同龄儿童的身高。

缺觉，皮肤新陈代谢受阻气色差。儿童时期本应该是红光满面，朝气蓬勃的状态，但是睡眠不足会让好的气色远离儿童。因为皮肤的光滑、红润是依靠皮肤真皮下组织微血管的充足营养供应，睡眠不足会引起皮肤毛细血管瘀滞，循环受阻，使得皮肤的细胞得不到充足的营养，因而影响皮肤的新陈代谢，使皮肤颜色显得晦暗没有光泽。

长期睡不足，抵抗力降低。孩子长期睡眠不足，会导致身体的各个器官组织细胞得不到充分的休息，一旦营养跟不上，身体的抵抗能力就会下降，而容易感染疾病。

熬夜，焦虑烦躁脾气差。长期睡觉晚的孩子还会出现爱发脾气的现象，并且容易出现焦虑烦躁，因为睡眠不足会影响人体的内分泌功能，而体内激素的变化会影响孩子的情绪。

专家建议，孩子睡觉须按时按点，如果哪一天有事耽搁睡晚了，之后孩子的困点就会后移，再按原时间入睡就会出现困难。有些孩子越睡越晚就是这么造成的。

另外，请熄灯睡觉。有报告说，晚上经常处于光照环境下的婴儿，钙质的吸收要降低25%左右。钙质的缺乏，也会引起近视，还会带来睡眠易惊醒、体重增加慢等许多问题，对孩子的生长发育不利。因此孩子在黑暗中睡眠，有利保护眼睛和提高睡眠质量。

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睡眠不够时身体会发生哪些变化

现代生活中存在太多诱惑导致很多人夜晚都会强打精神各种应酬、刷微信、聊天等等，但是，你可能不知道的是，当睡眠不够时，你的身体正在无声地发生着变化，外貌、情绪、健康都会受到影响！

1.缺乏吸引力：睡眠不足会让人越来越丑这是事实。因为睡不够时，你的脸部会出现明显的细纹，你的眼睛会充血，你的黑眼圈会出现，还有眼袋也会慢慢长大。

2. 体重上升：当你睡眠不足感到疲劳时，你的新陈代谢会减缓。事实上，即使不能充分地燃烧卡路里，你的食欲也不会下降。因此，你反而会吃得更多。

3.抵抗力下降：睡眠时间少于6个小时的人与正常睡眠时间的人相比，患感冒的概率超过4倍。除此之外，睡不够，也会让你遭受头痛的折磨。

4.易情绪暴躁：上班坐车时间有些人总是很容易跟别人吵起来，其实，有可能他只是前一天没有睡好。当感到疲劳时，我们更容易情绪激动，也很容易更加急躁。这种影响可不止持续一天。如果你继续忽视睡眠的重要性，就很容易患抑郁症和焦虑症。

从西医角度给睡眠一个说法

深夜22点：血液中白细胞数量翻倍，体温开始下降。

深夜23点：每个细胞的恢复性程序开始启动。

深夜24点：意识开始被梦境吞没，大脑不再继续运转。

凌晨1点：进入浅睡。

凌晨2点：除了肝脏，所有器官开始休息。

凌晨3点：动脉血压降低，脉搏和呼吸都慢下来。

凌晨4点：获得最低血液供给的大脑还不想醒来。

早晨5点：肾脏在休息，肌肉在睡觉。

早晨6点：身体准备好可以醒来了。

早晨7点：免疫系统最兴奋的时刻。