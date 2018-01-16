婚前须知的“四项基本原则”

Q:我和前夫由亲人介绍认识，半年内闪婚，之后问题慢慢凸显。

婚礼后第二天，我发现他在钱包里放着他前女友的照片，而不是我们的结婚照。我哭闹追究，可他只是安抚了我几句，就不再理我。从此，我常常郁闷，发脾气，越看他越可疑，我感觉他根本不爱我。

他平时不愿意我黏着他，也不愿意单独和我住新房，宁可和我父母同住。他不愿和我的朋友家人聚会，也不愿意带我进他的圈子，结婚后就不再发朋友圈，洗澡都带着手机。经济上，他从不交钱给我，没钱就问我要。我对此颇有微词，可他说我伤害了他的自尊。后来我们经常吵架，长辈调解他觉得都在说他。终于有一天他说过不下去了，说被伤害了感情，难以恢复。他不想离婚，但认为我们的问题解决不了。我彻底崩溃，在纠缠不舍中又持续了半年，关系没有改善，最后我主动提出了离婚。

其实，我心里很纠结，一方面在说服自己，就算这样耗着也不会幸福，另一方面又觉得很多人扛过来也好了，是不是我要求太多？有时担心下一段婚姻是否也会出问题，有时又后悔觉得不离婚更好。我该怎么让自己赶紧走出阴霾呢？

小玲

A:小玲，你好！

这是一段成也爱情败也爱情的婚姻。因为爱他，所以黏他，这样的爱满足了你的需要，却未必是他的真实需要。他感受到的是空间被入侵，要时时刻刻带着手机来提防你。这段婚姻从一开始就没有建立足够的信任基石。

那么，什么样的婚才能结？我想说的是婚前的“四项基本注意”。

婚前守则第一条：亲人介绍的婚姻，不意味着安全了。

有时候正因为是亲人介绍，个人对婚姻反而少了很多承担。为什么？因为亲人在背后负责啊！所以，就高高兴兴地从了。要知道，无论你的婚姻背后是否有朋友或者亲人的认可，也许你选择的是你母亲看好，你却勉强为之的婚姻——请记得，这不代表婚姻幸福与否的风险，他们来替你扛下。

婚前守则第二条：婚姻靠谱不靠谱，跟认识时长没有必然关系。

认识半年结婚，半年时间，都没有发现对方钱包里放着前女友照片？对方都没有带你进入他的朋友圈子？这样仓促结合的婚姻，是否真是因为媒妁之言？到了合适的婚期，男人为结婚而结婚？

婚前守则第三条：规则之上，再谈婚姻。

婚前你要学会确立的规则：经济问题要协商好，谁管钱？还是AA？还是不管放在谁账户上，都要保持收支透明？谁做家务？谁带孩子？要不要跟老人一起住？过年回谁家？遇到两人意见不一致的时候怎么办，如何抉择？

是否要为你们的婚姻划定一个明确的空间界限？他有哪些私人领域是不愿意你去闯入的？你呢？你们共同的领地，同样是神圣不可侵犯的，长辈介入，只会把婚姻越调和越糟糕，因为他们的介入，客观上意味着你们双方减少了对婚姻责任的承担。

婚前守则第四条：安全感来自自身，而非他人。

在你的婚姻中，我们看到的是你没有安全感。因为对方不够爱你而离婚，不如思考，到底是因为什么原因让你们都仓促地走进这段婚姻？你们一开始结合的索求是对等的吗？黏他，因为爱他而要入侵他的生活，责备他不够爱自己，最终因为他不够爱你而离婚，可离婚就能放下对一个人的爱吗？最终，依然会因为离婚可能再也见不到他而纠结，本质上你放不下他。其实，离婚不是解决一切问题的方式，关键还是要和自己和解，探究自身问题和情绪的来源。