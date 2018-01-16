医学指导/广东省人民医院精神卫生研究所、儿童青少年心理门诊主任医师戚元丽博士

上课坐不住、各种小动作多、特别多话、无法安静……这些症状你可能比较容易联想到多动症。然而，有一类孩子，天不怕地不怕，一点小事就能暴跳如雷，在学校跟老师、校长顶嘴，甚至敢当面跟校长拍桌子——千万别觉得这是孩子有“个性”，这很可能是一种疾病——多动症的表现。这类孩子通常有对立违抗与行为规范障碍，特别容易激惹，往往不服管教，跟同学的关系处理不好，人缘较差。遇到这种孩子，家长就要留心了。专家表示，在多动症儿童中，约有30%~50%的孩子出现对立违抗与行为规范障碍，尤其在男童中的比率偏高，这类孩子单靠说教和打骂很难奏效，必须是药物治疗配合行为、心理治疗才能收到较好的效果。

被称“小鞭炮” 敢跟校长拍桌子

11岁的小强今年读5年级，平常脾气暴躁，家长和老师都形容他是个“小鞭炮”——一点就着。一点小事，就可以惹得他暴跳如雷，比如，同学撞翻了他的文具盒，他一顿臭骂；不小心碰了他一下，他毫不犹豫就是一掌打过去；妈妈做的菜不合他的胃口，他叽叽歪歪N多抱怨，摔碗不吃了……更让老师头疼的是，他犯了错从不接受批评，就是校长把他请到办公室，他也毫不“怯场”，“校长说一句，他顶一句，说到激动处，就在校长对面拍桌子。老师他都不怕，我们在家就更难管教了。”小强的妈妈说起儿子一脸的无奈。

一次偶然的机会，在跟其他家长交流时，别人提醒小强妈妈孩子可能有多动症，无法控制自己的行为和情绪，不如去医院检测一下。小强妈妈随即带他来到广东省人民医院，一检查，果然是多动症。

近50%出现对立违抗与行为规范障碍

广东省人民医院精神卫生研究所、儿童青少年心理门诊主任医师戚元丽博士介绍，注意缺陷多动障碍（ADHD）俗称多动症，其主要特征包括三方面：枯燥的任务中难以保持注意力、容易分心，活动过多、自制力弱。它是一种神经发育障碍，可以细分为三种类型：

1.注意缺陷型：表现为无法集中注意力，粗心犯错，听讲不专心，作业拖拉，丢失东西，分心、遗忘，无法完成任务等；

2.多动冲动型：坐立不安、小动作多，难以安静地坐在位子上，在不合适的环境跑动或动作多，多话，无法安静做游戏，喜欢打断别人说话等；

3.混合型：既有注意缺陷表现，又有冲动多动表现。

“上述案例中的小强，是典型的多动冲动型多动症。”戚元丽介绍，很多多动症患儿都有对立违抗障碍和品行障碍。

调查发现，在多动症儿童中，约有30%~50%出现对立违抗与品行障碍，尤其在男童中的比率偏高。一般认为引起行为障碍的原因有遗传性因素、中枢神经发育异常、儿茶酚胺血清素等神经传导物质异常、血中男性荷尔蒙分泌过多、脑电波与事件诱发电位异常等，以及其他心理社会性因素。通常这种儿童个性固执、易怒，遇到不顺反应特别激烈。由于这种儿童与人的互动较敏感，因此当他心情不好时，会向他人破口大骂或破坏物品，甚至会出现暴力攻击倾向。

孩子得多动症 并非都是家长的错

孩子为什么会得多动症？戚元丽介绍，在产生多动症的原因方面，目前有各种不同的假设。但来自神经发育及神经生化的解释占了大部分。除此之外，亦有解剖学、遗传性、社会心理因素相互作用的复杂性原因。“门诊发现，很多孩子查出多动症后，家长就很自责，认为‘我的小孩患了多动症是我的错’，其实不是，造成这种疾病的原因是很复杂的。”戚元丽说，可能跟遗传、大脑神经的发育、环境、社会家庭、心理因素等多种因素有关。

1.遗传因素：该病具有遗传性，如果家族中有人患多动症，那么孩子患多动症的几率明显增高。

2.大脑发育延迟：多动症患儿往往存在围产期并发症多、开口说话较晚、动作笨拙、精细运动不协调、伴随遗尿、遗粪症的比较多。

3.社会心理因素：主要包括家庭气氛紧张、父母不和、父母离异、父母教育子女的观点不一致、 学习负担过重、学习习惯不良、缺乏母爱或者母爱被剥夺、老师教育方法不当或缺乏对孩子的理解等。

4.神经生化的改变：如果孩子大脑内多种神经递质系统如多巴胺、去甲肾上腺素、5-羟色胺系统功能失调，也非常容易患多动症。

治疗：不应歧视，也无需过分担心

戚元丽介绍，现阶段，人们对多动症的认识存在很多误区，导致患儿失治、误治。常见的误区包括：多动症不是一种疾病，长大就好了；只有男孩会得多动症，女孩不会得；都说孩子是家长的复制品，多动症是糟糕的父母教育的结果；药物治疗副作用大，会影响生长发育；服药治疗的多动症学生到青少年时就会滥用药物……

“这些观点都不对。”戚元丽介绍，“因为这个病目前归在精神心理科，所以很多家长都有心理负担，觉得孩子是患了精神病，是件难以启齿的事情，看病时也有点偷偷摸摸。其实不然，它就是一种常见疾病，跟哮喘、癫痫等始发于儿童期的疾病没什么不同，只要早发现、早治疗，就能稳定控制症状，得到良好的治疗效果。患儿不应该受到歧视，家长也不需过分担心。”

戚元丽强调说，她在临床观察发现，在确诊孩子患有多动症后很多家长会担心药物治疗副作用大，造成孩子药物成瘾，所以会选择行为治疗，这是一个很大的误区。她表示，多动症的治疗药物是基础，在此基础上，再配合行为和心理治疗。有些家长选择药物治疗时不能持久，在孩子注意力、多动等症状稍有改善后就擅自停药，这是不对的，会造成患儿病情反复，给治疗带来更大的困难。

“药物治疗是场持久战，目前国际上对多动症的最新治疗目标是让患儿的症状达到持续的完全缓解，使其恢复正常的学习和社会功能，最大限度地改善社交。这个过程通常要一年以上。孩子要服药多久、什么时候停药要通过医生的专业评估才能最终决定。”戚元丽说。