催眠真的可以做到“删除”记忆吗？

提起催眠，你会想到什么？是在眼前晃来晃去的小怀表，还是口中念念有词的催眠师？在公众的眼中，催眠总是蒙着一层神秘的面纱。

最近，新华社的一则消息，让催眠再次引起人们的关注。报道称，为了避免追剧时，被别人透露的剧情扫兴，韩国一家电视机制造商联合催眠师推出催眠服务，只要经过23分钟的“洗脑”，剧情就能从记忆中“删除”。这对于常被剧透败兴的剧迷来说，无疑是个好消息，然而催眠真的可以做到“删除”记忆这么神奇吗？

并非传说 人人都可被浅度催眠，深度催眠需易感性强

在北京师范大学珠海分校心理咨询中心专职心理咨询师、应用心理学博士生郑秋强看来，催眠既不是魔术，也不仅仅是催人睡眠，实际上，催眠真真切切存在于生活中，但它并不神秘。作为一种临床心理治疗技术，在催眠师的暗示下，催眠通过一套预先设计的流程来帮助被催眠者放松并集中注意力。从通俗的意义来理解，催眠无处不在，只要是专注的状态就是催眠，人们在看电影、看小说和绘画等过程中，都会有不同程度的被催眠现象。

央视《走进科学》栏目曾展示过一段名为“人桥”的催眠秀，主角是京城著名催眠师、中国科学院心理研究所治疗心理学博士李涛。

“你是一个非常结实、非常僵硬的钢板，你的身体充满了力量……”只见李涛一边催眠，一边左右晃动着一个外国小伙的身体。经过催眠后，外国小伙闭着双眼，身体僵硬，双手紧紧贴着大腿，然后被直挺挺腾空架在两张椅子之上，甚至一个壮实的男子整个人踩上他的肚子，他也毫无察觉……

在贵州海之源心理教育机构，科技日报记者也实地体验了一下贵州心理教育专家陈昌海的催眠。

安静的房间里，灯光很柔和。坐在沙发上，闭着眼睛，记者全身放松，在陈昌海的暗示下，慢慢把注意力转移到自己的呼吸上。呼——吸——呼——吸，几次反复，耳边飘来陈昌海轻柔的声音：“想象着将烦心的事装进一个个文件夹里，写上名字，逐一封存。”此时，记者的意识很清醒，却愿意听从引导。随着这些文件夹被想象着放到离自己5米、10米、5千米、10千米……甚至更远的地方，记者感到周围似乎一下子变得寂静起来。

陈昌海说，像记者体验的这种浅度催眠，只要和催眠师建立起基本的信任关系，人人都能进入状态。但如果要进入更深的催眠状态，比如“人桥”，就要精心挑选出那些易感性强的人配合表演。因为一般情况下，易感性强的人比起个性偏执者来说，更容易接受深度催眠。当然，也不是人人都适合接受催眠，有精神障碍和严重抑郁症的人就不行。

目前，国际上较为普遍的是以六级理论对催眠状态作区分。其中，第一、二级是浅度催眠，在这种催眠状态下，被催眠者能感觉到自己的意识完全清醒，会出现眼皮睁不开和手臂僵直的现象；第三、四级是中度催眠，被催眠者无法站立和走路，意识活动消失，会遗忘数字和自己的名字；第五、六级是深度催眠，被催眠者开始有梦游现象产生，出现幻觉。

别被误导 催眠不能删除记忆，也不能完全操控他人

长期以来，影视作品的演绎，让人们对催眠产生了种种误解。

电影《催眠大师》中，催眠师徐瑞宁喝酒之后开车发生车祸，导致爱人和最好的朋友过世，他自责至极，无法原谅自己，最后将自己催眠，忘却这段过去……

虽然电影和新闻里都提到了催眠可以“删除”记忆，但郑秋强解释，催眠确实可以达到“记忆遮蔽”的效果，让人在一定时间内忘掉相应的情境或事物，但这并非真的删除记忆，有可能在一定情境的刺激下，记忆又恢复了。因此，企图以催眠来遗忘不快并不可取，因为这本身就是一种逃避行为。至于用催眠“删除”记忆中电视剧里的剧情，有可能也只是一场商业闹剧。

在香港电影《双雄》中，警员苏文健被催眠后，竟乖乖将自己护送的南非宝钻奉上……看到这一幕，相信很多人都会怀疑催眠是不是能让人失去自我控制、任人摆布？对此，郑秋强强调，催眠主要起到放松减压、改善睡眠质量、治疗身心疾病等作用。人在催眠状态下，潜意识的自我保护能力是非常强的，一旦被要求做违背个人意愿的事情，人很快就能从催眠状态下苏醒过来。

虽然催眠没有影视作品中演绎的那么神奇，但是催眠的治疗效果却是真实存在的。

近10年的催眠实践，让李涛笃信催眠的治疗效果。几年前，一位刚刚升职的公司高管，因为经常整晚睡不着觉，对生活和工作几乎丧失了信心。在和他交流的过程中，李涛发现他属于那种很容易受到暗示的人。不到5分钟，李涛就让他进入很深的催眠状态，直至沉沉入睡，醒来后，这位公司高管如释重负，重新找回了先前的自信。

李涛一个患肝癌的朋友，癌症晚期疼得受不了，李涛和他聊了一会儿，让他进入较深的催眠状态。一个小时后，病人的痛觉消失，并且在此后的24小时内，没有依靠任何止痛药也不再感觉疼痛难忍。

值得一提的是，催眠治疗固然靠谱，但也没有100%的成功率，即便是治愈后也可能出现反复。李涛表示，这是很正常的现象，从他的临床实践看，成功率在90%以上。

没那么神 催眠治病只是对话潜意识，激发人体本身自愈力

事实上，自从人类诞生的那一刻开始，催眠就已经存在。只不过，在相当漫长的一段时间内，由于受当时科学技术水平的限制，催眠为神职人员所应用，作为一种“法术”或“法道”来呼神祛魔。

直到100多年前，心理学家佛洛伊德的潜意识理论出现后，催眠的理论基础才慢慢形成。

佛洛伊德将人类整个意识比喻成一座冰山，在他的观念里，冰山浮出水面的部分属于显意识，约占意识的5%，冰山隐藏在水面下的95%就属于潜意识了。人的言行举止，只有少部分由显意识控制，其他大部分都由潜意识主宰，只是我们没有觉察到而已。

辩证唯物主义中的基本原理是：物质第一性，意识第二性，物质对意识起决定作用，意识对物质起反作用。这个反作用，以往我们注意的只是意识中显意识的能动作用，却没有注意到意识中潜意识的消极负面作用。可以说，潜意识是潜藏在我们内心世界深处的一股神秘力量，它在形成后，反作用于人的身体，从而影响了我们的思维和健康。

催眠是催眠师与被催眠者潜意识取得沟通的渠道，它借由催眠师直接或间接的暗示，让被催眠者进入一个设定的情境中，引发被催眠者原有但不被察觉的潜能，将被催眠者原本的悲伤情绪转换或释放，进而激发被催眠者本身的情绪愈合能力，最终达到催眠治疗的目的。

在接受科技日报记者采访时，贵州省第二人医医院心理咨询治疗中心主任刘鹰一再强调，真正在催眠治疗中起关键作用的，还是个人的自我治愈能力，这是每个人与生俱来的能力。