灯泡糖为什么塞得进去拿不出来

包包，最近网上流行一种被不少人推崇为“吃得进去，拿不出来”的“神奇糖果”——灯泡糖，不知道你买过没有。我跟风买了一个，它是一种实心的糖果，外形大小与正常灯泡基本一致。很多买了它的人都会拍下将其整个放到嘴里的照片发到网上赚人眼球，虽然卖家声称这样做是安全的，但是，我仍然担心把它整个放进嘴里会不会有风险？

对于这种不是因为味道好吃，而是因为吃法不走寻常路而蹿红的糖果，我是不会浪费银子的。我听说这种糖果一旦放进嘴里，很难在短时间内拿出来，只能含化，而这个时间有时长达数小时。但是我挺奇怪的，为什么同一张嘴，糖能放进去却不能拿出来呢？为此，我请来了武警总医院耳鼻喉科孙悍军医师，我们还是一起来听听专业人士怎么说吧。

颞下颌关节本身是可以滑动的，灯泡糖放进嘴里明显超出颞下颌关节打开程度的极限，如果强行将灯泡糖以最大力量往嘴里挤，可以把颞下颌关节撑到超过它的极限，这样糖就塞进去了。但是灯泡糖进嘴以后想再从里头往外拉，就没有那么痛快了，这跟从外头往里进是不同的两种力。如果强行将糖拔出，可能会造成牙齿松弛甚至掉落。而且对下颌的伤害很大，很容易造成脱臼，因此千万不要因为猎奇心理，去做这种危险的尝试。

除了孙医师的解释外，我还在网上看到一些专家指出，成人口腔正常的最大开口度在4厘米左右,有些人尽全力张开口,在瞬间可以将稍大的物体强行塞入口腔,例如直径约为6厘米的灯泡糖,刚好可以塞进成人的嘴巴。

但是,当这种糖塞进口腔后,口腔肌肉会处于紧张状态而发生反应性收缩,从而影响到颞下颌关节的活动,使口腔无法再进一步张开,灯泡糖就会卡在口腔内，造成口腔肌肉以及颞下颌关节的损害,即使最终溶解取出,对以后的张闭口和咀嚼功能也难免有影响。所以千万不要因为不信邪，仗着自己嘴大就把灯泡糖塞进嘴里。