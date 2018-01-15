从清晨到黄昏，我们的一举一动，包括坐起、行走、负重、进食，甚至奔跑、游泳、舞蹈，都离不开“骨骼君”的作用。骨骼到底是什么？骨骼会更新吗？除了运动与支撑功能，骨骼还有什么作用？

不同形状的骨骼有不同作用

平常我们提及骨骼，也许脑海里就会浮现出两头膨大、中间柱状的管状模样。事实上，成年人身体共有206块骨骼，不仅有管状的长骨，还有立方状的短骨，板样的扁骨以及形态不一的不规则骨。骨骼长成不同的模样，是为了完成骨骼不同的功能，比如长骨分布于四肢，承重是它的特长；短骨短小精悍，主要分布于手腕等部位，以完成灵活多角度的复杂运动；扁骨因其扁平形态可以分散应力，则构成了颅腔、胸腔等人体体腔的壁，保护腔内重要的脏器。

从解剖角度，骨骼包括骨质、骨膜、骨髓、血管、神经等结构，而从微观角度，骨骼到底是由什么构成呢？骨骼是由丰富的蛋白质、矿物质和细胞成分构成。骨骼中的蛋白质即有机质，主要是由成骨细胞合成的胶原蛋白，矿物质即无机质，包含大量的钙、磷等。无机质使骨坚硬挺实，有机质则赋予骨骼弹性和韧性。有意思的是，这两种成分的比例会随着我们年龄的增长而发生变化：幼儿时期骨的有机质、无机质各占一半，所以幼儿骨柔软且弹性较大，这样的骨骼在强大外力作用下不易发生骨折。到了成年人，无机质与有机质的比例约为7:3，骨骼在具有很大硬度的同时兼具了一定的弹性。而老年人的骨无机质所占比例更大，因此骨的脆性增加，易发生骨折。

骨骼不断更新与自我完善

骨骼不是静止的，骨骼中丰富的细胞成分，使得骨骼不断更新与自我完善。成骨细胞是骨骼的建设者，其产生大量的骨骼基质蛋白，完成骨骼矿化，促进产生新的骨质；而破骨细胞则分泌酸性物质和酶类，消化与破坏骨骼；成骨细胞通过内分泌信号通路，会调节破骨细胞的活性。此外，骨细胞能够感受力学变化，来调节骨骼代谢。不仅如此，人体内多种内分泌激素，例如维生素D、甲状旁腺激素、降钙素、性腺激素等，也会调节成骨细胞与破骨细胞活性，从而调节骨骼代谢。

骨骼与生命活动息息相关

骨骼作为身体的重要部分，发挥至关重要的作用，与我们的生命活动息息相关。

1.支架骨骼构成人体的支架：骨骼赋予我们基本的形态。想象一下没有骨骼的支撑，大家不可能拥有挺拔的体态，优美的外形，更不可能站立与行走。

2.支撑骨骼具有重要的支撑作用：没有坚强的骨骼，我们的肌肉将无处安放，不可能完成多种负重功能。

3.保护骨骼能够保护内脏器官：骨骼构成了人体一系列完美的体腔，保护着大脑、心肺和盆腔器官，让人体重要的内脏在坚固的体腔内安全地为我们工作。

4.运动骨骼是完成运动功能的关键，只有拥有健康的骨骼、关节与肌肉，我们才能自由活动，生命才充满活力，否则只能心已远，而身未动。

5.造血骨骼还拥有十分重要的造血功能。由于骨髓中有丰富的红骨髓，参与体内的造血。5岁以后红骨髓逐渐被脂肪代替，变成了黄骨髓。不过当人体需要时，黄骨髓也可以转化为红骨髓，恢复造血能力帮助机体渡过难关。

6.储备矿盐骨骼还是矿盐储备库。以钙质为例，成人体内99%的钙以矿物质的形式储存于骨组织和牙齿中，仅1%的钙质存在于细胞外液和各种软组织中。我们可以把骨想象成银行，而钙就是钞票，平日大部分的钞票都存在银行中，只有小部分以现金的形式在外流通。当人体血液中钙含量较低时，骨组织就会释放存储的钙，增加血液中钙的含量，来维持钙的平衡。

7.骨骼还是重要的内分泌器官和参与能量代谢的器官。近期研究发现，骨骼能主动合成和分泌多种生物活性因子，如骨调节蛋白、脂肪因子、生长因子和炎症因子等，不仅能调节骨本身的发育和代谢，还可通过血液远距调节多种组织的代谢和功能，参与机体稳态的维持。还有研究表明，骨骼分泌的多种活性因子在机体糖脂代谢中发挥重要作用，例如，成骨细胞分泌的骨钙素，就被发现可以作用于胰岛β细胞，促进胰岛素的分泌，参与机体血糖的调节。

由此可见，骨骼对人体活动与健康发挥着至关重要的多重作用。只有拥有健康的骨骼，我们才可能拥有美好的未来。让我们认识骨骼君，努力维持骨骼君的强壮，重视骨质疏松症等疾病的防治，为美好的未来而加油。