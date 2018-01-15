首儿所为千余例患儿检测病原

感冒发烧患儿就诊时，医生为其取“咽拭子”标本，送检半小时内就可拿到结果。昨天，记者从首都儿科研究所获悉，自去年12月以来，该所儿童病毒感染的病原检测和监测平台共为千余例急性呼吸道感染患儿进行了病原检测，为卫生计生部门制定流感防控策略提供了详实的临床科学数据。

去年12月初，首都儿科研究所病毒研究室启动快速流感病毒抗原检测工作。患儿就诊时，医生为其取“咽拭子”标本，送检半小时内就可以拿到结果，明确是否为甲型或乙型流感病毒感染。其中检测流感病毒阳性的结果就可以为临床医生用药提供可靠的病原学依据，而检测结果为阴性的标本，则进入呼吸道病毒病原检测环节。这一检测扩大了病毒范围，除流感病毒甲、乙型外，还包括了呼吸道合胞病毒、腺病毒、副流感病毒1、2、3型等儿童呼吸道感染常见的病毒病原等。

经对首儿所千余名急性呼吸道感染患儿病毒病原监测显示：去年12月以来门诊急性呼吸道感染患儿中流感病毒阳性检出率逐渐增高，虽然整体以甲型流感病毒为主，但进一步亚型鉴定结果显示，乙型Yamagata系较甲型H1N1检出率高。此外，呼吸道合胞病毒在门诊急性呼吸道感染患儿中也占有较高比例，尤其是危重症患儿的病毒感染中占比最高。这一检测结果为国家卫计委的流感防控策略的制定提供了临床一线详实的科学依据。

记者了解到，“流感”不同于“感冒”，是两种完全不同的疾病。“流感”，是流感病毒感染引起的主要累及上呼吸道的全身性疾病，病原分甲、乙、丙型流感病毒；“感冒”，则主要是由呼吸道合胞病毒、鼻病毒、腺病毒、冠状病毒和副流感病毒引起的上呼吸道感染。如何区分流感和普通感冒，最终要依靠病原学检测。由于要花费巨大的经济代价和社会代价，目前大部分医院并不开展病原学检测，而是由疾控部门一些哨点医疗机构开展流感病原学监测，由此判断流感疫情发展趋势。（记者 刘欢）