专家简介：任榕娜，南京军区福州总院儿科主任医师、全军儿科疾病诊治中心副主任、全军优生优育研究所儿童保健研究室主任。

擅长：儿科感染性疾病、小儿神经系统疾病、小儿神经心理发育性疾病、儿童营养及保健。

每次孩子吃饭都是一场拉锯战，成天挑食更让父母头痛不已。对于3岁以下的孩子来说，饭桌是他们的战场，他们通过发脾气、使性子来显示自己的权利。在这种情况下，家长的命令会变为孩子的一种折磨，以至于他们以后看到同样的食物都会厌恶和拒食。人在面对新事物时，都会先恐惧，再熟悉，食物之于孩子也是一样。因此引导儿童克服对新食物的恐惧，需要爸爸妈妈们早早的进行引导，从4~6个月开始，循序渐进，并保证一定的喂食次数，一般情况下，宝宝适应一种新的食物通常需要15次以上。

让孩子一起去买菜

生活中，家长可以经常带孩子到超市或菜市场采购食品，让他对各种蔬菜水果看得见、摸得着，有个直观的感受，慢慢对食物产生兴趣，促使孩子勇于对新食物进行多次尝试。同时，也可以把孩子不喜欢的东西和喜欢的东西放在一起，循序渐进地喂。开始时，以孩子喜欢的东西为主，不让他感觉到吃的食物当中，有他不喜欢的，慢慢再把他不喜欢的食物加量，使他耐受，最重要的就是要保证孩子的营养均衡。

给食物取个昵称

还有一个办法就是家长平时要增加饮食趣味，用趣味名称称呼食品，或者是做成各种形状，这能激发儿童对食品的兴趣，这尤其对那些对什么都感兴趣，就是对食物不感兴趣的孩子有效果。平时，让宝宝多做口腔训练。现在吃的东西太细，这会使口腔缺乏运动，对很多食物产生触觉防御，造成儿童偏食。 (健康时报驻南京军区福州总院特约记者 吴 志 李 政)