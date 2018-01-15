冬季儿童湿疹高发 家长要知道这些常识！

冬季天气寒冷干燥，是少儿湿疹的多发季节。作为一种常见皮肤病，湿疹病因复杂，不提倡家长自行用药治疗。

治湿疹别自行抹药

最近天气寒冷，重庆医科大学附属儿童医院接诊的湿疹患儿明显增多。不少小患者头面部、四肢等多处发痒，皮肤被挠出了一道道红印。“湿疹是小儿常见的一种过敏性皮肤病，冬季多发，且病程长、易复发。”重庆医科大学附属儿童医院皮肤科副教授欧阳莹介绍，患上湿疹的儿童，皮肤可能出现红斑、丘疹，甚至结痂、鳞屑等多种损害，皮肤瘙痒还往往会影响少儿睡眠和生活质量。

引起少儿湿疹的原因较多，不提倡家长自行用药治疗。“在未弄清楚湿疹病因的情况下，自行涂抹药物，容易刺激少儿娇嫩的皮肤，进一步加重病情。不明原因或病情较重的湿疹一定要及时到医院诊治，以免导致湿疹反复发作或继发感染。”欧阳莹说。

治湿疹别怕用激素

此外，不少市民认为使用激素治疗湿疹有害健康，这其实是一种误区。专家介绍，在皮肤科专业医生指导下使用激素是安全的。医生会针对患儿情况提出适当治疗方案。对于湿疹不太严重的，一般不外用激素药膏;但对于中重度湿疹来说，若不外用激素治疗，容易拖成大面积不易控制的难治性湿疹。

治湿疹选对润肤剂

北京儿童医院皮肤科主任马琳教授解释称，宝宝从母体的水环境降临到这个干燥的大千世界，需要长达1年的适应期。在此期间，因为锁水能力低，就更容易干燥。

湿疹虽名为“湿”，但其本质是“干”，粗糙、起皮、发红等都是干燥的表现。因此，在湿疹的治疗和护理当中，无论到了哪个阶段，润肤保湿都是不可或缺的。甚至有湿疹治疗“10%的药、90%的润肤剂”之说。

润肤剂，怎么抹很关键。马琳教授感叹，如果掌握了正确的护理办法，门诊中有30%的宝宝不用大老远来看她的门诊。“清水洗过后，冷敷，涂上药膏后再抹一层润肤剂。只要按这个步骤坚持做，就能最大限度确保湿疹不复发。这其中，润肤剂是关键。因为药膏随病情轻重可变量使用，而润肤剂一次都不能少。”马琳教授还提醒，嘴角边容易被侵蚀的地方，每次脏了之后都应护理一次。湿疹虽很常见，但万万不可小看，湿疹特别重的人未来得哮喘、过敏性鼻炎的几率相当大。

选择润肤霜，不在贵，合适最好。两种产品难以抉择的情况下，分别抹同样量在宝宝左右臂上，第二天，看看哪只胳膊不起皮就选哪一种。不要因为担心宝宝乱抓把润肤霜吃进去就放过手指尖等部位，手指爱长倒刺，也是干燥所致，更应滋润。那点儿霜剂，同抹在皮肤上被吸收一样，就算进入体内也没事。特别提醒，皮肤问题不明朗或问题严重者，应在医生指导下护肤。