唱歌可助产妇尽早摆脱产后抑郁症

产后抑郁症困扰着不少妈妈。英国一项最新研究显示，唱歌能帮助妈妈们尽早摆脱抑郁。

伦敦大学学院研究人员招募134名确诊产后抑郁症的妈妈，把她们分成三组，在10周时间里，一组带着小宝宝参加唱歌活动，一组参加创造性游戏课程，一组接受常规治疗，包括家人帮助、服用抗抑郁药物或参加正念培训。“唱歌组”的妈妈们学唱世界各地的摇篮曲，甚至自创关于母亲身份的新歌。研究人员发现，无论患者病症轻重，10周过后，研究对象的病情均有所缓解。但与“游戏组”和“常规治疗组”相比，“唱歌组”的妈妈们康复速度明显快。实验6周后，后者的抑郁症状平均减少35%。医学界认为，尽早康复是遏制产后抑郁症对妈妈和宝宝影响的关键所在。研究人员在最新一期《英国精神病学杂志》月刊上发表论文，认为这项研究虽然涉及人数较少，但意义重大。英国广播公司援引研究项目牵头人黛西·范科尔特的话报道：“考虑到要哺乳，许多妈妈对服用抗抑郁药有抵触心理，接受心理治疗的新妈妈人数相对较少。我们的研究结果之所以令人兴奋，在于组织妈妈们参加社区活动之类简单办法能帮助她们走出产后抑郁症的困扰。”

（据新华社）