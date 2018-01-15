觉睡得好会让人少吃“糖” 有助控制体重

英国伦敦大学国王学院一项研究显示，睡眠充足会让人自然而然减少糖分摄取，选择营养更丰富的食物，有助控制体重。

研究人员招募42名日常睡眠不足7小时、体重正常的健康志愿者，把他们随机分成两组，给第一组支招帮助改善睡眠习惯，比如避免摄入咖啡因、避免在过饱或饥饿状态下上床休息等，第二组作为对照组。结果，第一组中86%在床上躺着的时间有所延长，50%的睡眠时间延长。从饮食记录来看，随着睡眠时间延长，一段时间后，第一组志愿者自然而然减少甜食和碳水化合物的摄取，日均糖分摄入比研究开始时减少近10克。对照组则没有出现类似变化。研究结果刊载于最新一期《美国临床营养学杂志》。英国《每日电讯报》援引研究牵头人温迪·霍尔的话报道：“延长睡眠导致‘自由’糖分摄入减少，这里的糖分指生产商或家中烹饪时加入食物的糖以及蜂蜜、糖浆、果汁里所含的糖，这意味着生活方式的一个简单变化或许确实有助于人们饮食上更健康。”先前研究显示，缺觉可能改变控制食欲的激素水平，从而令人胃口大开并且偏好高热饮食，增加肥胖风险。

（据新华社）