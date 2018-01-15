海南：工业化生产让豆芽更放心

豆芽被称为“活体蔬菜”，营养丰富。爱吃豆芽的海口居民刘女士发现，去年7月份以来，海口市市场上的豆芽与过去相比有很多不同：包装规范了，很多摊档销售的豆芽都按0.5kg、1kg、2.5kg等不同规格用盒子包装销售；可以清晰地看到豆芽的须根，不再是胖胖短短没有根了。这些包装规范的豆芽都来源于海南首家工业化豆芽加工厂——新苗豆业有限公司生产基地。而促成海南豆芽这种显著变化的，是海南省、市、县（区）三级食药监管部门以及海口市政府的努力。

豆芽生产门槛低，用一盆清水、一把豆子就可以泡制，但大量生产豆芽来销售却不容易。因为，豆芽最适宜生长的温度为15℃～25℃，高于30℃后，豆芽产量就会明显降低。海南常年高温，尤其是5～10月气温多在35℃左右。海南省食品药品监管局相关负责人表示，海南有360家豆芽生产小作坊，生产条件简陋，方式原始；多使用塑料桶在自然温度下培芽，几乎没有使用恒温柜、恒温室的。夏季，为提高豆芽出芽率，不少小作坊使用“无根水”培育豆芽。因此，监管部门在抽检豆芽时，往往会发现违法使用“无根水”催生豆芽的情况。“无根水”的主要成分是6-苄基腺嘌呤和4-氯苯氧乙酸钠。这两种成分属激素类农药，能使豆芽细胞快速分裂，对人体有害。

2016年9月7日，海口琼山区食品药品监管局执法人员在城南便民疏导点17号摊位上，对摊主蔡某经营的豆芽进行抽样，送海南省食检中心检测。检测结果显示，蔡某所销售的黑豆芽中检出了6-苄基腺嘌呤。这并不是个例。数据显示，2016年以来，海南省食药监局开展了4轮有关豆芽的专项整治，豆芽不合格率最高的一次达75.7%；2016年，海南省食药监局先后开展了4次豆芽专项抽检，其中第4次专项抽样，共抽检豆芽105份，检出15批次不合格，不合格率为14.3%。不合格的主要原因是小作坊为提高豆芽出芽率，使用“无根水”。

为规范豆芽生产，海口市食药监局提出将工业化豆芽纳入食品生产许可证发证范围，2017年5月发布了《工业化豆芽生产许可审查细则》，对豆芽从生产环境、设备要求、清洁消毒、生产技术、产品采收、检验、运输、从业人员、生产记录等方面加以规范，促进豆芽生产规模化、产业化、标准化，切实提高上市豆芽质量及品质。

为改变落后的小作坊加工方式，实现豆芽产业化、规模化，在海南省、海口市食药监管部门的推动下，2017年年初，海口市菜篮子集团联系省外多家具有工业化生产豆芽经验的企业，与山东庆华豆芽机械设备有限公司联营筹建海口市新苗豆业有限公司，引进先进、规范、卫生的工业化豆芽加工生产项目。

新苗豆业有限公司的生产线建成后，为让公众了解工业化生产豆芽的安全性，海南省、海口市、秀英区食药监管部门多次组织公众参观新苗豆业生产车间，了解豆芽的工业化生产流程。新苗豆业有限公司执行董事王大璞表示，为保证公司生产出来的豆芽安全放心，海南省食药监局及海口市食药监局还组成联合核查组对新苗豆业生产基地进行现场检查。2017年7月1日，该公司正式投产，日生产量最高可达20吨。

记者近日来到新苗豆业生产基地参观，看到这里细致地设立了原料间、孵化间、加工间、分拣间、包装间等。在原料车间，黄豆和绿豆分别被浸泡在两个不锈钢池内；在孵化间内，摆放着20个约一人高的孵化桶，桶内装满黄豆，其中有些豆已开始发芽；分拣间则是对孵化后的成品豆芽进行自动清洗，分拣豆皮、烂根和残次豆芽，筛选出合格的豆芽，再经过0℃～3℃的水急速冷却，抑制豆芽生长，减少腐坏。经滤干进行保鲜处理分包后，再通过冷链配送至各个农贸市场和超市。

海口市菜篮子集团副总经理文武斌介绍，新苗豆业生产基地孵化室内恒温保持在22℃～26℃，湿度80%左右。每3小时通过自动淋水器对桶内的豆进行喷淋，一天共8次。整个孵化过程需要6天时间。目前，海口市共有265家菜篮子直销网点销售新苗豆业生产的豆芽。

记者从海南省食药监局了解到，除海口外，三亚市豆芽工业化项目建设目前进展也很顺利，建成后日生产量最高可达到50吨。届时，海南市场上的放心豆芽将更多。