广州参保人跨省就医有几方便？全国7491家定点医院任你选

广州人在外地看病方便，外地人在广州看病也很方便了。广州市已选定7491家省外异地定点医疗机构，广州市参保人这些异地医院就医可实现直接报销。这是广州市人力资源和社会保障局副局长陈敏在1月13日接受媒体采访时透露的。此外，广州已有149家定点医疗机构正式连入省平台,可为省外的异地就医参保人提供直接结算报销，这149家定点医疗机构中，包括了广州市所有的三甲医院。

广州三甲医院全部纳入异地结算平台

昨天，陈敏在接受媒体采访时介绍，广州市的异地就医联网结算工作运行平稳。其中，省内异地就医联网结算业务方面，广州市已有87家定点医疗机构正式连入省平台,可为全省的异地就医参保人提供联网结算服务，在市外也已选定464家省内异地定点医疗机构，可为广州本市参保人提供异地就医联网服务。

在跨省异地就医方面，广州市已有149家定点医疗机构正式连入省平台,可为省外的异地就医参保人提供联网结算服务。陈敏称，“广州市医疗资源丰富，外省来广州看病的人主要因大病，对广州三甲医院的诉求较高，目前广州的三甲医院已全部纳入其中。此外广州的二甲医院也将在今年内逐步纳入联网”。

此外，广州也有参保人有在外地看病的需求，据了解，目前，广州已选定7491家省外异地定点医疗机构，可为广州市参保人提供跨省异地就医联网服务，极大方便广州参保人在外地看病。

已发放人才绿卡3300张

广州市目前已实现城镇新增就业33万人、帮扶就业困难人员再就业11.73万人，分别完成全年度任务的166.75%、195.5%；城镇登记失业率2.4%，控制在3.5%的目标内。2017届广州生源高校毕业生就业率达93.88%。广州为1.8万家单位发放援企稳岗补贴5.37亿元。广州企业退休人员月人均养老金提高至3471元，城乡居民大病保险最高支付限额从18万元提高至45万元，超封顶线费用支付比例从70%提高到90%。

此外，陈敏透露，为吸引高端人才来广州就业、创业，广州出台了鼓励海外人才来穗创业红棉计划，配合起草加快建设人才高地的决定，联合印发高层次人才认定、服务保障及培养资助方案，牵头制定促进人力资源服务机构创新发展的办法、高层次人才“岭南英杰工程”和高技能人才“羊城工匠”计划等配套文件，人才政策更趋完善；落实人才绿卡制度，累计发放人才绿卡3300张。据悉，在2017年8月底,全市共颁发了2776张人才绿卡,也就是说4个月时间又增加了近800人申请人才绿卡。

2580人享受了长护险

去年8月1日开始，广州在全省率先开展长期护理保险制度试点，为长期失能参保人员提供基本生活照料和医疗护理。陈敏介绍，目前，广州市长护险制度覆盖684万职工医保参保人员；累计受理了10批共3007名参保人员长期护理需求鉴定评估申请，经评估有2580人可享受长护险待遇，其中包括25名百岁老人，年龄最大的老人107岁，平均年龄为86岁；长护险基金累计支付约792.9万元，人均支付4242.4元，符合规定的长期护理费用基金支付率为76.4%。

首批长期护理保险协议定点服务机构29家，由市人社局、市民政局、市卫计委联合遴选确定，其中养老机构25家、医疗机构2家、家庭服务机构2家；提供机构护理服务的有27家，提供居家护理服务的有3家（其中1家同时提供机构护理和居家护理）。