医保并轨助力健康中国

人民健康是民族昌盛和国家富强的重要标志。“健康梦”是每个人心中的梦想。要实现中国人民的“健康梦”，一个重公平、可持续的医保制度必不可少。城乡居民基本医保制度并轨，将大大提升中国医保制度的公平性与可持续性，有助于让广大人民群众享有公平可及、系统连续的健康服务。

并轨前，中国居民基本医保“城乡二元”结构分化严重。首先，报销待遇不同，造成重复参保，继而造成重复补助，损害了医保制度的公平性原则，也增加了财政的不合理负担。其次，分轨运行造成重复投资，增加管理成本。

造成这些问题的一个重要原因，是体制机制没有理顺，经办机构各自为政，信息不能共享。新农合医保归属卫计委，城镇居民医保归属人力社保部，制度设计上不协调，参保信息难以实现资源共享，给人员重复参保留下技术漏洞。

因此，2016年开始城乡居民基本医保并轨改革，吸引了大众目光。2017年，整合城乡居民基本医保被列入国务院《深化医药卫生体制改革2017年重点工作任务》之一。中共十九大报告也提出，要完善统一的城乡居民基本医疗保险制度和大病保险制度。

近年来，各省市区逐步展开城乡居民基本医保并轨改革，一改过去“屋上架屋”、多头管理局面，实现了管理部门的统一整合，体制机制得到理顺；筹资方式、保障待遇、医保目录等得到统一，提高了政府补贴力度，群众医疗报销制度更加公平合理。

统一城乡居民基本医保制度，只是万里长征的第一步。用医保并轨促进医疗改革，以医疗改革助力健康中国建设，中国人民离自己的“健康梦”、“中国梦”就会越来越近。