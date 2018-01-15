内蒙古推动蒙医药振兴计划
人民网呼和浩特1月14日电 （记者张枨）为全面振兴发展蒙医药，推动蒙医药事业全面持续健康发展，内蒙古自治区人民政府日前印发《内蒙古自治区振兴蒙医药行动计划（2017—2025年）》。
计划共分启动实施阶段（2017年至2022年）、评估完善阶段（2023年）、巩固提高阶段（2024年至2025年）3个阶段。将启动蒙医药管理机制完善行动、蒙医药服务能力提升行动、蒙医药临床优势培育行动、蒙医药健康产业发展行动等十大行动，实施30项工程。
《计划》提出，内蒙古将加强蒙医药中医药管理机构建设，健全自治区、盟市、旗县（市、区）三级管理体系，盟市级蒙医医院须达到三级甲等、旗县级须达到二级甲等以上标准。同时，加强旗县级蒙医医院服务能力建设和基层医疗卫生机构“蒙医馆”建设，推进县乡村一体化蒙医药管理服务模式。
《 人民日报 》（ 2018年01月15日 13 版）
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