日本“鱼荒”因中国捕鱼量太大？这锅我们不背！

(健康时报记者 黄兰君)最近，日本遭遇了近50年来的“鱼荒”。

日本全国秋刀鱼舷提网渔业协同组合(东京)发布的数据显示，2017年日本国内秋刀鱼渔获量，较上年减少了30%，这是1969年以来的最低值。

没想到的是，日本竟然“甩锅”中国，说中国捕鱼量太大，影响了日本秋刀鱼的产量。事实上这跟中国没啥关系。

不过，日本人吃鱼有点疯狂，倒是事实!

秋刀鱼成日本人至爱

秋刀鱼的滋味根植在日本的民族味觉中。每年秋风一吹，秋刀鱼上架，日本人也就进入一年一度的“秋刀鱼”时间了。

据日本新华侨报报道，每年秋天日本很多地方举办秋刀鱼节，万人吃鱼的场面不可谓不壮观。日本作家佐藤春夫在他的《秋刀鱼之歌》中就写到“凄凄秋风啊，你若有情，请告诉他们，有一个男人在独自吃晚饭，秋刀鱼令他思茫然……”足见秋刀鱼已深入日本人的文化。

也正因为这种热爱，日本时报报道，日本以往高峰时期“正常”的捕获量应在20万~30万吨左右，占整个北太平洋秋刀鱼捕获量一半以上。

日本人对秋刀鱼的吃法很多，盐烤、蒲烧、干煎和寿司、刺身(生鱼片)等，不过最爱的烹饪方式还是盐烤，撒上少许的盐烤，然后搭配味噌汤、萝卜咸菜、酱油一同食用。

日本人对秋刀鱼的喜爱离不开这样几种原因：秋刀鱼口味鲜美，含有丰富的蛋白质，曾经一度味美价廉。秋刀鱼每年自8月份起，就会沿北海道向南洄游，直至九州冲绳一带。一般10至11月抵达东京附近，故而秋刀鱼被视为“秋之味觉”的代表。

营养上，秋刀鱼脂肪虽然肥厚，却属于良性胆固醇，并不会使人肥胖，这也是日本不管男女都爱吃秋刀鱼的原因之一。

另外秋刀鱼生性高傲，不容易人工养殖——这也符合日本人崇尚“原生态”的个性，这份固执的气质深入骨髓，秋刀鱼在日本纷繁复杂的料理体系中也自成一派。

秋刀鱼减少因为气候

不过近年来，日本秋刀鱼产量下降。2017年日本国内秋刀鱼渔获量为77169吨，较上年减少了30%。日本把原因归为中国捕鱼量太大，影响了秋刀鱼产量，压根没道理!

首先，2017年5月，在上海召开的北太平洋渔业委员会(NPFC)第2届科学分委会年会上，科学分委会对秋刀鱼的资源状况达成一致意见，即当前秋刀鱼的资源量没有被过度捕捞，当前的捕捞强度也未到达过度捕捞状态。

另外，随着秋刀鱼在各国成为爆款美食，需求量大增，亚洲各国都纷纷加入秋刀鱼捕捞的队伍中来。日本国内的秋刀鱼涨价，原本是自然的市场规律，连日本经济新闻网也表示，中国发展秋刀鱼捕捞业不过5年，显然有些“欺负新手”的意思。

东京海洋大学的专家就曾表示，日本秋刀鱼渔获量持续走低的主要原因是全球气候变暖，导致秋刀鱼洄游路线发生变化。

上海海洋大学副教授、中国负责北太平洋渔业委员会科学事务的首席科学家田思泉解释，秋刀鱼受环境变化影响非常大，暖流和寒流交汇的地方是秋刀鱼的渔场。过去，秋刀鱼夏末自鄂霍茨克海峡随千岛列岛寒流南下产卵，北海道八月中旬即能渔获，十月到十一月至东京附近的房总半岛，次年三月到达日本南部的九州，直至冲绳。但根据报告显示，自2013~2014年开始，北海道水域的温度比往常低了2~3摄氏度，导致大量鱼类出现死亡。

温度可能是造成秋刀鱼没有过多洄游的一个原因。而且气候变化不仅影响海水温度，同样也影响秋刀鱼的食物链。秋刀鱼以虾类、卜足类、挠足类为饵料。当食物不充足时，有着迁徙习性的秋刀鱼也就不会洄游了。

日本人吃鱼很疯狂

洄游的鱼越来越少，但日本人吃鱼越来越疯狂。数据显示，日本每年人均吃鱼由70多公斤增长到100多公斤，甚至超过人均大米的消耗量，是法国人均吃鱼量的两倍多。

每年3月～5月，六线鱼、乌贼、蛤蜊、石鲈、鲱鱼等成了日本人餐桌上的“座上客”;到了6月～8月，鲍鱼、鳗鱼、鲇鱼、黑目鲷等开始唱主角;秋天则是康吉鳗鱼、鲽鱼、秋刀鱼、金枪鱼的天下;冬季当属鳕鱼、鲭鱼、鲔鱼等最美味。一年四季，鱼是每个日本家庭餐桌少不了的必备菜品。比如很多人熟悉的鳗鱼饭，不足全球人口2%的日本人，却吃掉了全球70% 的鳗鱼。

不仅滥捕金枪鱼，对海豚、鲸等更是进行残忍的捕杀。2009年，由美国动物权益保护者里克·奥巴里拍摄的纪实影片《海豚湾》，展现日本太地町捕杀海豚血腥场面，无数海豚惨遭杀害、血染海湾的画面引发全球关注。

2017年底澳大利亚《水星报》披露了日本捕鲸船在澳大利亚南部海域疯狂虐杀鲸鱼的血腥视频，一些渔船连幼鱼都不放过。日本的做法受到国际社会的强烈谴责。2017年12月，欧盟和12个国家发布联合声明，谴责日本在南极海域的捕鲸项目。

日本除了发现鱼量减少，也应该反省自身对吃鱼的疯狂，中国的老话“涸泽而渔”应该是对他们最好的警醒!