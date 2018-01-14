全科医生越来越吃香 目前缺口约有9万人

近日，一场大雪过后，陕西省西安市气温大幅下降，不少路面被冰雪覆盖。该市柏树林社区卫生服务中心家庭医生张凤婵(右)和团队成员踏雪来到患者钱宏亮家里，随访术后康复情况。 人民视觉

合格的全科医生能解决患者80%以上的健康问题。遇到复杂、严重的疾病，全科医生也可以及时判断并转诊，减少了病人选择科室的盲目性

1月的北京，寒风刺骨。家住朝阳区青年路的薛大爷7点就出门，专程坐车1个多小时，赶到首都医科大学附属北京安贞医院10层的全科门诊看病。“从东边过来还挺远，但我找这儿的马医生看病很多年了，我就信她。”薛大爷今年70岁，患有冠心病、高血压、糖尿病等多种慢性病，平时看病挂专科，一名医生只看一种病，“到这里看病，找马医生一人就全解决了。”

81岁的任奶奶家住地坛一带，也常去安贞医院全科门诊看病。“我身体不大好，除了糖尿病，平时感冒发烧也来这里瞧瞧。”在她看病的全科门诊2诊室门外，排队的大部分是老年人。

“从老年人角度讲，我觉得医院办全科门诊挺有必要的。”薛大爷说，“如今患多种慢性病的老人很多，看全科医生更方便，也更让人放心。”

薛大爷说的马医生，就是安贞医院全科医学科主任医师马立萍。据她介绍，一些患者搞不清该看哪个专科，就索性来这里找全科医生。“他们大部分是老年慢性病患者，在全科门诊基本都能治疗，不用再去找专科看病。”

早在2009年，安贞医院就建立起全科医疗科，成为北京最早设置全科门诊的三甲医院之一。

一家综合性医院，为何要设全科门诊？ 安贞医院全科医疗科主任王以新认为，医院开设全科门诊，大大方便了病人就医。“最早我们看到有不少患者来医院看病，却不知去哪个科室，比如有人头晕、心慌，但不清楚病因在哪。这些患者往往挂了号找医生一看，被转到另一科室。”

全科门诊早先被当作一个“大分诊台”，患者来到医院，先由全科医生看病，然后被指导去相应的科室。现在，安贞医院的全科门诊主要服务于初诊、各种慢性病以及需要双向转诊的患者，可以对内分泌、呼吸、糖尿病、脑血管疾病等开展小范围辅助检查，还建立了初筛门诊，在紧俏科室挂不上号的患者先被分流到这里。

目前，该院全科门诊有在职医师11名，包括主任医师2人，副主任医师3人，主治医师6人，还有退休返聘专家数人。“我们的日门诊量在700人以上，每周接诊人数在整个医院排名前三。”王以新说。

香港大学深圳医院也是一家较早开设家庭医学科(全科)的大型综合医院，他们推行门诊“先全科、后专科”就诊模式。患者来这里就诊，首先会有全科医生对病人进行初步诊断，一般的病情由全科医生直接处理，遇到需要分诊的病人，再转移到专科治疗。

“根据国际经验，合格的全科医生能解决患者80%以上的健康问题。遇到复杂、严重的疾病，全科医生也可以及时判断并转诊，减少了病人选择科室的盲目性。”香港大学深圳医院全科医生刘瑞红说。

只有树立全科医学理念，才能做到全方位全周期照护病人。居民来社区看病，逐步与医生建立熟人关系，可以增强医患双方的熟悉度和信任度

全科医生在三甲医院只是少数，更多人则扎根于基层医疗卫生机构。2015年底，深圳罗湖医院集团开出30万元以上年薪，公开招聘全科医生服务基层，一时间吸引了全国医生的目光。

“在发达国家，全科医生主要在基层为居民提供长期的初级卫生保健服务，他们是居民健康的守门人。”罗湖医院集团院长孙喜琢说，“培养一名全科医生，最难的还是在理念。”他认为，许多医生虽然通过了医院的全科轮转培训，但在理念上仍跟专科医生没差别。

为了转变全科医生的理念，罗湖医院集团请来两位澳大利亚资深全科医生。作为高级顾问，他们每年2次、每次至少2周，来到这里的社康中心带教、培训。

“先进的全科理念，帮助我重新认识了医患关系。”罗湖医院集团文华社康中心全科医生陈晓敏感慨，在全科医疗发达的国家，全科医学理念是“一切以病人为中心”，不仅医患关系融洽，病人往往也愿意反复去找全科医生看病，“只有树立全科医学理念，才能做到全方位全周期照护病人。”

何善娴是北京市朝阳区大屯社区卫生服务中心的全科医疗组负责人，该中心也是安贞医院第二门诊部，在全科力量上得到上级医院大力支持。来社区卫生服务中心之前，何善娴是安贞医院呼吸科医生，2013年经过转岗培训，成了一名社区全科医生。身份的转换，让她体会到全科医学在健康理念上与专科的区别：“专科对疾病关注得多，而全科医学不只关注疾病，更关注人本身。居民来社区看病，逐步与医生建立熟人关系，可以增强医患双方的熟悉度和信任度。”

在刘瑞红看来，相比专科医生，全科医生不仅要治疗各种疾病，还得强调医患沟通，向患者解释病因、介绍治疗方案和疾病预防措施，这些细节在专科医生那里体现不够。

“我们培养全科医生的最大特点，就在于理念先进。”香港大学深圳医院副顾问医生蔡飞跃介绍，“作为一名全科医生，无论何时，都不能忘记以病人为中心的理念。”

很多基层医院与上级医院缺乏上下联动，导致全科医生服务水平上不来，难以取得居民信赖，难以发挥分级诊疗、双向转诊的作用

2011年出台的《国务院关于建立全科医生制度的指导意见》提出，到2020年我国要基本形成统一规范的全科医生培养模式和“首诊在基层”的服务模式，基本实现城乡每万名居民有2—3名合格的全科医生。

据国家卫计委统计，截至2016年底，我国注册执业的全科医生共有20.9万人，占执业(助理)医师的6.6%，每万人口拥有全科医生1.51人。《“十三五”全国卫生计生人才发展规划》提出，到2020年，全科医生应达到30万人以上。据此计算，我国全科医生缺口有9万多人。

“过去，由于基层社康中心功能不完善，再加上居民不信任，患者连普通感冒都要挤到大医院去看，这就造成了医疗资源的不平衡发展。要想改变现状，推进全科医学发展成为关键。”孙喜琢说。

“学校不重视、社会不理解、制度没跟上。”陈晓敏为我国全科医生的发展现状总结了三大难题。“我的大学专业是临床医学全科医学方向，全班有100多人，毕业时只有我一人选择了当全科医生。”

陈晓敏介绍，全科医学是临床医学二级学科，而全国高校中开设该专业和课程的学校并不多。“即便在这个学科读书，校园里所学的内容也多是理论知识，缺乏实践经验。”

全科医学要得到人们的充分理解和认可，也还需要时间。“我刚工作那会儿，‘不努力就去当全科医生’，是医院领导用来敲打员工的一句口头禅。”罗湖医院集团东门社康中心全科医生张潇潇说。

“加强对全科医生的培养，已经迫在眉睫。”孙喜琢表示，目前罗湖医院集团与国内15所高校开展了全科医生联合培养合作。以安徽医科大学为例，该校全科医学专业的学生前3年在学校学习，后2年需要到罗湖进行实践培训。“我们希望通过这种方式，迅速扩大全科医生队伍。”

张淼淼是首都医科大学全科医学系研究生，已在安贞医院轮岗培训近2年，她分别在妇产科、呼吸内科、血液科、精神心理科等多个科室学习，现正在全科门诊培训。“在北京等大城市，患者对全科比较了解，但在小地方，不只医院缺少全科医生，很多人都不知道全科能干啥。”

王以新指出，全科岗位要留住人，医生的待遇必须提高。“比如在澳大利亚，同样条件下，越是边远地区的医生收入越高。而在我国，全科医生的收入水平普遍较低。”

陈晓敏说，深圳罗湖医改的一个重要举措，就是探索建立总额包干、结余留用、超支分担的激励约束机制，“这对于以预防为主、开药少、不开刀的全科医生来说，收入水平的提升尤其明显。改革后，我的年收入是之前的2倍。”

壮大全科医生队伍，三级医院与基层医院建立“紧密型医联体”大有可为。“2010年，安贞医院和附近的大屯社区卫生服务中心建立紧密型医联体。通过实践，我们认为三级医院建立全科医学队伍，最主要的就是能发挥紧密型医联体的牵头作用，把基层全科医生水平提上去。”王以新在调研中发现，松散型医联体难以保证基层医疗机构的业务质量，“要强化基层全科，必须加强师资、学习和培训，然而很多基层医院与上级医院缺乏上下联动，导致全科医生服务水平提不上来，难以取得居民信赖，难以发挥分级诊疗、双向转诊作用。”

大屯社区卫生服务中心在医疗、教学、科研上全部和安贞医院挂钩，医务人员互相轮岗坐班，在管理上沿袭三级医院模式，人员素质、临床实践能力都强一些。

“这里的护士都有全科意识。”何善娴说，“前不久，有个病人只说是肩痛来开点止痛药，护士在交谈中察觉到导致病人肩痛的可能不是肌肉问题，怀疑是心梗症状，于是赶紧联系上级医院开通‘绿色通道’，病人得以及时做心脏支架手术。医护人员的全科意识帮那位病人抢回一命。”

大屯社区卫生服务中心护士长贺孟萍介绍，医院会定期安排人员到安贞医院轮转岗位，缺乏什么科室的护理经验，就派去相应科室锻炼，每次至少3个月。“这种做法发挥了紧密型医联体和三级医院建设全科医学的作用，医生和护士往上走可以提升业务水平，往下走可以锻炼服务意识。”记者 吕绍刚 邱超奕