孩子磨牙可能是受了欺负

据英国广播公司报道，青少年磨牙可能是因为在学校被欺负了。

美国《口腔修复学杂志》对巴西300名13~15岁的青少年进行调查后发现，曾在学校被言语欺凌的孩子，患夜间磨牙症的几率是其他孩子的4倍。

来自口腔健康基金会的奈杰尔·卡特博士认为，这是洞察孩子心理状态的重要方式，也是家长辨别孩子被霸凌的一个重要信号。

卡特博士称，夜间磨牙症对人体伤害很大，会带来严重的牙齿疾病，例如牙敏感、牙破损、牙隐裂以及面部、颌骨疼痛等，但人们还没有意识到这一点。磨牙的声音就像圆锯刺耳的噪音，对压力过大或者有焦虑症的成年人也会造成影响。通常患者牙齿平坦、边缘破损，明显的症状就是早晨醒来时经常伴有持续头痛和下巴肿痛。

家长如果发现孩子磨牙，要及时与学校联系、与孩子沟通，了解孩子是否在学校受了欺负，对孩子及时进行心理帮助。另外，家长不能不管不顾，要尽早带孩子看牙医，以免产生更大危害。（仇秀芳）