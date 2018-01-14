专家：板蓝根适合预防治疗早期流感

陈泽云

全国流感监测结果显示，今冬流感流行水平高于近几年来的同期水平。日前，国家卫生计生委发布最新的《流行性感冒诊疗方案》，明确推荐一批抗流感病毒药物，部分中药纳入其中，这是流感诊疗方案时隔七年的首次更新。

推荐药物名单里，奥司他韦、连花清瘟胶囊、银翘解毒类等一批西药、中成药在列。不过，值得注意的是，甲流、SARS期间抗流感明星药物板蓝根并不在推荐之列。该名单对于板蓝根的销售是否有冲击？市民还能放心使用板蓝根等抗病毒中成药吗？业内人士指出，此次入选的药物或更加适合临床应对现阶段的流感活动，而板蓝根的作用，更体现在预防和治疗早期轻症流感上，其抗流感价值仍然是值得肯定的。

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抗病毒干预治疗作用明显

新方案明确了流感的定义、症状、潜伏期等，指出病毒在人呼吸道分泌物中一般持续排毒3-6天，婴幼儿、免疫功能受损患者排毒时间可能超过1周。同时，新方案明确抗流感病毒治疗时机，发病48小时内进行抗病毒治疗可减少流感并发症等，超过48小时的重症患者依然能从抗病毒治疗中获益。没有重症流感高危因素的患者，发病时间不足48小时，为缩短病程、减少并发症也可以抗病毒治疗。

这也意味着，抗病毒的干预治疗对于不同阶段的流感患者而言，都有着积极作用。

那么，哪些药物可以起到抗病毒疗效？方案指出，神经氨酸酶抑制剂化学药对甲型、乙型流感均有效，并推荐了奥司他韦、扎那米韦、帕拉米韦等3个神经氨酸酶抑制剂型的西药。

中医诊疗方案同样被纳入其中。新方案建议患者可使用疏风解表、清热解毒类的中成药，如金花清感颗粒、连花清瘟胶囊、清开灵颗粒(口服液)、疏风解毒胶囊、银翘解毒类、桑菊感冒类等。此外，连花清瘟胶囊、银黄类制剂、莲花清热类制剂等药物还可用于宣肺止咳。

板蓝根“清热解毒”功效受认可

该方案引发外界关注的是，此前，在SARS、甲流时期的明星药板蓝根颗粒并没出现在上述推荐中。据悉，今年的流感以乙流为主，与此前甲流的情况有所变化，病毒的变化，或是用药指导指南调整的重要原因之一。

业内人士告诉记者，新方案中对于推荐药物的表述是以列举的形式，并非排他式的，因此未被明确列举出来的清热解毒类中成药，不等于其抗流感的疗效被否决。

记者在板蓝根相关产品发现，其说明书上明确写有“清热解毒”的功效。而在普通高等教育中医药类“十二五”规划教材《中药药理学》中，同样指出：在抗病毒的药理作用中，板蓝根对甲型流感病毒等有抑制作用。

由于“清热解毒”的功效深入人心，此次落选方案名单似乎也未影响板蓝根的销售。记者在中山一路的大参林等多家药店走访发现，药店的抗病毒专柜，均可找到上述多种清开灵颗粒等多种中成药，抗病毒药品货源充足。

而据店员介绍，抗病毒口服液、板蓝根颗粒等未出现在推荐名单里的药物近段时间也很畅销，仍然是不少市民预防流感的选择之一。板蓝根生产企业和黄中药市场部相关负责人向记者透露，白云山板蓝根近期的销量，比平时有数倍增长。

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板蓝根适合早期预防使用

板蓝根在中国入药有近千年历史，长期以来被人们广泛用于防治感冒，特别是流感。近年来，板蓝根颗粒在SARS期间曾发挥重大作用。2009年，板蓝根颗粒列入《国家基本药物目录》和《国家医保目录》。

那么，未出现在推荐方案中的板蓝根，究竟还有没有疗效，市民能否放心选择呢？

据悉，流感病毒感染人体分为不同的阶段，不同的中药之间或者中药与西药之间都会在流感病毒感染的不同阶段发挥不同的药效。

暨南大学药学院中药药理教研室主任聂红教授向记者表示：由于此次流感目前已处于暴发状态，因此入选的药物名单有可能是以治疗现阶段较为严重的流感症状而制定，“入选的药物可能更加适合临床应对现阶段的流感活动。”聂红表示。

同时，聂红还指出，板蓝根在预防和治疗早期轻症流感有一定作用。板蓝根适合流感早期服用、预防使用。

由于流感病毒感染不同阶段有不同的用药效果，专家也建议市民，要根据医嘱合理用药。

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中药治疗效果更受重视

记者注意到，此次卫计委发布的最新流感诊疗方案中，中药治疗被着重纳入，不仅明确了轻症辩证治疗方案和重症辩证治疗方案，还点名列举了一批清热解毒的中成药，可见中成药的作用和疗效得到了越来越明确的肯定。

钟南山院士指出，中药与西药的抗病毒概念不一样，中药有一个全身性调节的作用，这是中药的特色和长处。

知名专家同时持类似观点，他指出，除了现有抗流感化学药外，许多中药单味药和复方都具有抗甲乙型流感作用。以板蓝根为例，其临床用药逾千年，其药材已证实含有多种抗流感病毒抗炎的有效成分，通过多成分协同发挥“抗病毒”和“抗炎”的作用，即不仅一定程度直接抑制病毒复制，还可调节宿主过度的炎症反应，从而有可能更全面在流感不同病程发挥作用。

而加强对中成药的二次开发和循证医学研究正在成为了众多中成药走向现代化的必然选择。据悉，钟南山院士十多年前已经领衔研究白云山板蓝根。经过十几年的研究，白云山板蓝根中分离出21种化合物，并发现了多种抗流感病毒成分，并申请了14项发明专利。

团队研究表明，白云山板蓝根独家含有抗病毒吲哚类化合物，不但对手足口病、甲流、禽流感及其他各种流感病毒具有明显的抑杀作用，还具有抑制多种流感病毒亚型的作用，能够抑制病毒吸附人体正常细胞，抗病毒抗炎并重。

遵循精准医学的理念，钟院士研究团队还发现，因为流感病毒主要通过上呼吸道系统入侵人体，而板蓝根颗粒对上呼吸道系统如鼻和咽部的流感病毒感染具有非常好的疗效，因此在患流感早期，服用板蓝根颗粒的效果会更显著。